Henri Hütt: tantsijad kaevuvad meta-arheoloogidena Mai Murdmaa lavastustesse

"Pühendusega" on kummardus Mai Murdmaale kui ühele olulisemale tantsukunsti loojale Eesti lähiajaloos. Lavastusele lõi helikeele Mai Murdmaa poeg Rainer Jancis.

"Kunagi aastaid tagasi, see oli vist peale ema juubelit, saabus mingi hetk, kus tal enam ei olnud töid, ja siis mul tuli üks mõte, üks tantsulavastuse mõte ja ma pöördusin sellega Henri Hüti poole, kellele ma oma idee ära rääkisin, aga tookord see kuidagi ei võtnud hoogu sisse. Kuni see aasta Henri korraga helistas, et kuule hakkame tegema," jagas Jancis lavastuse sünnilugu.

Ballettmeistri Murdmaa töid iseloomustas otsinguline ja eksperimenteeriv joon. Sõltumatu Tantsu Lavastus paneb selle kaasaegse koreograafia keelde.

"Tantsijad siin lava peal on pigem kui meta-arheoloogid, kes kaevuvad Mai Murdmaa vanadesse lavastustesse, proovivad sealt üles leida miskit, mis on jäänud peitu kaadrite vahele. Siin saavad kokku väga paljud lood, alustades Meistrist ja Margaritast, lõpetades improvisatoorsete materjalideni. Ja eriti maagiliseks teeb selle see, et ta ise tuleb lavale seda tunnistama," selgitas lavastaja ja koreograaf Henri Hütt.

Lavastuse kujunduse, kostüümide ja audiovisuaalse poole on loonud Murdmaa lapselaps, kunstnik Cloe Jancis.

"Mina lähtusin lahtivõetud tantsuruumist. Ruum, mis viitab prooviruumile, kus asjad sünnivad. Ühtlasi markeerivad kangad kulisse ja siia on loodud justkui unenäoline maastik, mälestuste vahepealne keskkond, kus saavad kõik need elemendid kokku," rääkis Jancis oma kujundustööst.

Etendused toimuvad selle nädala neljapäeval ja reedel, kokku neljal korral.