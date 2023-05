Sõltumatu Tantsu Maraton toimub esimest korda Islandil

Kui Sõltumatu Tantsu Maraton on tavaliselt 12-tunnine, siis Reykjavikis toimub Dansdagari festivali raames maratoni lühendatud versioon, kus osalejad tantsivad nelja tunni jooksul erivajadustega inimeste heaks. Kogutud annetused lähevad festivali List Án landamæra korraldamiseks, mille eesmärk on kaasata etenduskunstiväljale rohkem puuetega inimeste loomingut.

"Soovisin tuua tantsumaratoni Islandile, kuna viimastel aastatel on siin olnud suureks aruteluks erivajadustega inimeste kaasamine etenduskunstidesse. Teades Sõltumatu Tantsu Maratoni eesmärki, leidsin, et see on hea vorm, kuidas mainitud teemale tähelepanu pöörata. Samuti toob see loodetavasti Eesti ja Islandi tantsukogukonnad teineteisele lähemale," selgitas tantsumaratoni eestvedaja Islandil ning seal resideeruv Eesti tantsija Juulius Vaiksoo.

Sõltumatu Tantsu Maraton on üritus, mille eesmärk on pühitseda liikumiskultuuri, suurendada liikumis- ning tantsualast teadlikkust. Samuti soovivad korraldajad sündmuse kaudu rõhutada, et igasuguse füüsilise vormiga ja ettevalmistusega inimesed on tantsupõrandal võrdsed ja teretulnud.

Esimene Sõltumatu Tantsu Maraton toimus 29. detsembril 2017. aastal Sõltumatu Tantsu Laval. Idee sai alguse Joanna Kalmu lavastusest "VIVA La VIDA kuni surm meid lahutab", mis oli inspireeritud 1930ndate tantsumaratonidest ning tantsust kui viisist ellu jääda ja rõhuvale kaasajale vastu panna.

Järgmine Sõltumatu Tantsu Maraton toimub 2024. aastal Tartus.