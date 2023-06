Kaasaegset tantsu õppiv Juulius Vaiksoo: inimesed võiks rohkem tänaval tantsida

Tantsimist alustas Vaiksoo viis aastat tagasi seetõttu, et ta kartis tantsida. "Ma tahtsin sellest hirmust üle saada. Ja nüüd mul on tunne, et olen hirmust üle saanud ja naudin tantsimist," sõnas ta ja lisas, et nüüd tantsib ta ka näiteks tänaval bussi oodates.

"Inimesed võiksin rohkem tänaval tantsida. Võib-olla, kui nad näevad mind tantsimas, hakkavad nad ise ka varsti tantsima," mõtiskles ta.

Kaasaegset tantsukunsti õpib Vaiksoo Islandi Kunstide Ülikoolis. Noor tantsija tõdes, et Islandile õppima minemine ei olnud tema pikaaegne unistus, vaid pigem erinevate asjade kokkulangevus.

"See oli esimene kool, mis mind vastu võttis. Siis ma mõtlesin, et kui nad juba mind tahavad, siis mina tahan sinna ka minna, mul ei ole Islandi vastu mitte midagi," meenutas ta.

Juuni alguses toimus Vaiksoo eestvedamisel Islandil esimest korda tantsumaraton, millega koguti annetusi erivajadustega inimeste kunsti tutvustavale programmile.

"Eriti viimasel aastal on Islandil olnud väga suureks teemaks puuetega inimeste kaasamine etenduskunstidesse. Mulle tundus, et kuna see teema on hetkel Islandil väga üleval, siis ma võiksin omalt poolt selle jaoks midagi teha," rääkis ta.

Vaiksoo sõnul tuldi Islandil ideega kohe kaasa. "Põhimõtteliselt kahe kuuga sai see kõik teoks. Aprilli alguses andsin idee ja esimesel juunil toimus tantsumaraton," märkis noor tantsija.

Kuna Vaiksoo korraldas Islandil toimunud tantsumaratoni valdavalt üksinda, siis Eestis tavaks saanud 12-tunnise maratoni asemel kestis Islandil peetud tantsumaraton neli tundi. "Aga ma juba tean, et ma soovin järgmisel aastal suurema teha," nentis ta.

Kokku astus tantsupõrandale ligi 60 inimest. "See aasta ei olnud kahjuks tantsupõrandal nii palju puuetega inimesi, nagu ma oleks soovinud," tõdes ta, kuid lisas, et tema üllatuseks oli platsil väga vähe tantsijaid.

"Pigem oli turiste, peresid ja inimesi, keda ma polnud elus näinud," loetles ta. "Selles mõttes vähe tantsijaid, mis oli minu jaoks väga positiivne üllatus. Järgmisel aastal saan puuetega inimese kaasamist paremini reklaamida, praegu oligi ainult kaks kuud, et seda teha," sõnas Vaiksoo.