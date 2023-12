Battlejämm seab üksteise vastu tantsu- ja etenduskunstnikud

"Battlejämm on eriline põhjusel, et ta toob kokku erineva tausta ja harjumustega liikujad, tantsijad ja etenduskunstnikud. Formaadi kirjeldus peitub ka nimes, kus battle demonstreerib võistlust ja jämm reeglitevaba koosolemist, üksteise kuulamist ja ümbritsevast lähtumist. Battle'i formaadi puhul väärtustame eelkõige asjaolu, et osalejad ei pea lavale astumiseks kindlat materjali ette valmistama, endale ruumi või produktsiooni leidma, vaid antud tingimused on esinemiseks loodud korraldajate poolt. Me usume, et mida rohkem võimalusi ja erinevaid vorme on kunstnike proovile panekuks, seda rohkem saame enda ja üksteise kohta tantsu- ja etenduskunstimaastikul ka õppida," selgitavad sündmuse loojad, koreograafid Keithy Kuuspu ja Anumai Raska.

Tänavu jämmivad osalejad kaasaegses tantsus, happening performance'is ning all styles'is.

Kaasaegse tantsu kategoorias hinnatakse tantsija muusikatunnetust, oskust kasutada kaasaegsele tantsule omaseid tehnikaid ning improviseerimisoskust.

Happening performance kategoorias on oluline etendaja lavaline kohalolu, suutlikkus üllatada ja mõjutada publikut, kohaspetsiifilisusega mängimine ning leidlikkus kontakti loomisel oma keha ja heliga.

All styles on mänguline kategooria, mille potentsiaal on tuua kokku tantsijad, kellel tavapäraselt puudub kokkupuutepunkt. Tantsija ülesanne on kohaneda nii tunnetuslikult kui tantsutehniliselt iga uue muusikapalaga, mis võib varieeruda kantrist K-popini.

Iga kategooria võitja valivad välja ekspertidest mängujuhid ehk battle'i keeli kohtunikud: Sveta Grigorjeva, Markus Monak, Igor Lider (all styles), Liisa Saaremäel, Sigrid Savi, Jaana Persidski (happening performance), Alice Aleksandridi, Jevgeni Grib, Merilin Kruberg (kaasaegne tants). Võistlejaid inspireerivad muusikaga DJ-d Julia Koneva, Roland Karlson ja Aire Ilumäe.

Osaleda soovijad saavad end registreerida STL-i kodulehel 28. detsembrini. Pealtvaatajatele on sündmus tasuta.