Veneetsia arhitektuuribiennaali Eesti paviljonis nuteti, tantsiti ja lauldi

Ekspositisooni kuraatori Aet Aderi sõnul on nendel üheksal etenduskunstnikul, kes "Kodupeatuses" elasid, olnud väga põnev ja väljakutseterohke aeg. Suur väljakutse oli see, kuidas olla kaheksa tundi päevas laval, kuidas aktsepteerida seda, et sul käib päevas kuni 300 külalist," rääkis Ader.

Etendajatel oli paigas kõigile nähtav päevakava. "Võib-olla oli just hetk, kui külastaja saabus, näiteks hommikujooga, siis sai sellega liituda. Võib-olla oli hetk söögitegemiseks või hoopis logelemiseks," kirjeldas Ader.

Kuraator tõi välja, et külastaja on Veneetsia biennaalil tavaliselt vaataja positsioonil, mistõttu sooviti tekitada moment, kus inimesel on võimalik reaalselt ühte koju sisse astuda ja sellega interakteeruda.

Inimesed astusid Aderi sõnul väga julgelt ligi. Biennaali lõpus kohtuti ka inimestega, kes olid külas juba kolmandat korda, kuna taheti näha, kuidas erinevad etendajad samas rollis käituvad. Etendajad pidevalt ka suhtlesid aktiivselt külastajatega.

Kodu teema on paljudele ka emotsionaalne ja raske. "Meil on mitu sõda käimas. Mõnel inimesel ei ole kodu, et see oli võib-olla ka see paviljon, kus kohati isegi nuteti. Ma kuulsin, et ka tantsiti, lauldi, kõike tehti," rääkis Ader.

Aderi sõnul kardeti eelnevalt natuke, et korteriga juhtub midagi. "Me olime ise samamoodi selles positsioonis, millega me tegeleme – kinnisvara kättesaadavusega, et kinnisvara on kallis. Me maksime selle korteri eest 7000 eurot kuus üüri ja tavaliste rentnikena olime me ka mures, et nii palju rahvast käib," rääkis Ader.

"Kodupeatus" sündis koostöös Liisa Saaremäeli, Keithy Kuuspu (lavastajad), Jan Kausi (dramaturg), Kairi Mändla (stsenograaf) ja Markus Robamiga (helilooja). Eesti paviljoni etenduskunstnikute hulka kuulusid Arolin Raudva, Kirill Havanski, Anumai Raska, Külli Teetamm, Eline Selgis, Paula Veidenbauma ja Johhan Rosenberg. Üles astusid ka lavastajad Liisa Saaremäel ja Keithy Kuuspu.