Järgmise Veneetsia arhitektuuribiennaali Eesti väljapaneku kuraator selgub juunis

Möödunud nädalal kuulutati välja 19. Veneetsia Arhitektuuribiennaali Eesti väljapaneku kuraatorikonkurss. Konkursitööde esitamise tähtaeg on 31. mai ning võitja kuulutatakse välja 20. juunil.

"Arhitektuuribiennaalide õhustikku kirjeldab ühelt poolt osalejate meeletu armastus arhitektuuri kui loomepraktika vastu, teiselt poolt võimekus pakkuda läbi arhitektuuri lahendusi ka suurematele väljakutsetele ja kriisidele, millega täna silmitsi seisame. Veneetsia Arhitektuuribiennaalil osalemine annab meile võimaluse olla neil teemadel teiste riikidega dialoogis – inspireerida ja pakkuda elamust, lähtudes meie arhitektide loomingust," ütles kultuuriministeeriumi arhitektuuri- ja disaininõunik, žürii esimees Johanna Jõekalda.

Veneetsia Arhitektuuribiennaal on suurim riiklikul esindusel põhinev rahvusvaheline arhitektuurinäitus. Seekordse biennaali peakuraator on Itaalia arhitekt Carlo Ratti. 19. Veneetsia Arhitektuuribiennaal on avatud 24. maist 23. novembrini 2025.

Konkursitööde hindamiseks moodustatud žüriisse kuuluvad lisaks Jõekaldale veel Eesti Arhitektuurikeskuse juhataja Hannes Praks, SA Eesti Arhitektuurimuuseumi juhatuse liige Karen Jagodin, 18. Veneetsia Arhitektuuribiennaali Eesti väljapaneku kuraator Arvi Anderson, Kaasaegse Kunsti Eesti Keskuse juhataja Maria Arusoo, Eesti Kunstiakadeemia professor Andres Kurg ning strateegilise ruumilise planeerimise ekspert Kristi Grišakov.

Eesti on osalenud Veneetsia Arhitektuuribiennaalil alates 2000. aastast väga erinevat laadi väljapanekutega. 2023. aastal esindas Eestit elamispinna kättesaadavuse teemaline ekspositsioon "Kodupeatus", mille kuraatoriteks olid Aet Ader, Arvi Anderson ja Mari Möldre.