Galerii: arhitektuurimuuseumis avati näitus Eesti teatriarhitektuuri ajaloost

Näituse aluseks on Karin Hallas-Murula koostatud mahukas koguteos "Eesti teatrimajad", mis ilmus läinud aasta lõpul Eesti Teatriliidu ja arhitektuurimuuseumi koostöös.

"On äärmiselt erakordne, kui alguses kirjutad raamatu ja siis näed, kuidas see hakkab liikuma ruumi. See kogemus oli vahva ja üllatav, aga kui mina lootsin, et näitusele saab panna kolm korda rohkem materjali, sest saal on ju suur, siis lõppkokkuvõttes on ikka raamatus rohkem illustratsioone kui näitusel materjali on väljas," nentis Hallas-Murula.

Samas on näitusele jõudnud üksjagu fotosid, mida raamatus pole, lisaks arvukad projektid ja maketid, mis täies ilus hakkavad tööle ikkagi ruumis.

"Hästi vahva on see, et me saime ka Soomest Estonia algsed konkurssprojektid. Nad laenutasid need siia, nii et on, mida uudistada," lisas kuraator.

Näitus annab hea pildi sellest, millises pidevas muutuses kõik teatrimajad on olnud – vajadusele vastavalt on neid laiendatud, ümber- ja ülesehitatud. Mööda pole vaadatud ka käimasolevast vaidlusest Estonia juurdeehituse teemal.

"Kuna siin on kaks leeri, siis näitus ei anna ühest seisukohta ega õigust kummalegi poolele, vaid näitusele võivad julgelt tulla nii need, kes pooldavad juurdeehitust, kui ka need, kes on selle vastu," sõnas Hallas-Murula.

Ehkki tegemist on arhitektuurinäitusega, on näituse kujundaja, teatrikunstnik Pille Jänes toonud ruumi diskreetselt ka väikesi kõnekaid detaile, mis teatriõhustikku rõhutavad.

Eesti teatrimajade näitus Rotermanni soolalaos on avatud 22. septembrini.