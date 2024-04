Arhitektuurimuuseumi vestlussari uurib kultuuriasutuste ligipääsetavust

Ligipääsetavusest räägitakse riigi ja omavalitsuse tasandil, valmivad töögruppide aruanded, koostatakse nõudeid ning testitakse lahendusi. Sellest hoolimata on endiselt ruumilisi lahendusi, mis meie kõigiga ei arvesta. Millised on elementaarsed arhitektuuri- ja sisearhitektuurivõtted, mida tuleb kultuurihoonetes ära teha, et ükski ühiskonnaliige ei tunneks end välja jäetuna?

Paljud Eesti kultuuriasutused, sealhulgas muuseumid töötavad ümberkohandatud ajaloolistes hoonetes, kus erinõuetega liikumisteede rajamine on tõsine väljakutse ning ligipääsetavuseks loodud lahendused on rahapuudusest tingituna mõnikord mannetud ja ebapraktilised.

Eesti Arhitektuurimuuseumis vestlevad tuleval teisipäeval, 23. aprillil kell 18 kultuuriasutuste ligipääsetavuse teemal lliimaministeeriumi ligipääsetavuse nõunik Kaido-Allan Lainurm, Eesti Loodusmuuseumi näituste üksuse juhataja Evelin Pääsukene ja MTÜ Ligipääsetavuse foorumi juhatuse liige Villu Urban. Vestlust modereerib sisearhitekt Kristiina Voolaid.