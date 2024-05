Aet Ader: kallid korterihinnad suretavad linnakeskused välja

Nii näiteks soovib arhitektide liit olla nõuandvaks partneriks ruumiameti ja linnaarhitekti ametikoha loomisel. Aet Adra hinnangul saaks parandada ruumiotsuste koordineerimist nii linna kui ka riigi tasandil. Sellega seondub ka eluasemete kättesaadavuse teema.

"Meie arhitektidena, kui me projekteerime neid elupindasid, siis meie näeme lihtsalt seda, et väga paljude uusarenduste puhul me ei teagi, kes sinna päriselt elama tuleb. Kuna hinnad on sellised, et esimeses kvartalis sel aastal keskmine uue korteri ruutmeetri hind oli ligi 4400, siis tekib küsimus, kes seda endale lubada saab," rääkis Ader.

"Selle koosmõju tõttu, kui on korterihinnad väga kallid ja neid saavad osta võib-olla ainult teatud inimesed, juhtub see, et need korterid ostetakse investeerimise eesmärgil. Seal keegi ei elagi või on need lihtsalt Air BnB korterid. Seeläbi on need linnakeskused ja alad väljasurnud ja ei toimu mingit sotsiaalset sidusust linnades," lisas ta.