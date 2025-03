Noore arhitekti preemiale kandideerib viis kollektiivi

Noore arhitekti preemiale kandideerivad 2025. aastal viis arhitektide kollektiivi: Arhitekt Must; Stuudio Kollektiiv; stuudio Täna; Elina Liiva, Keiti Lige ja Helena Männa kollektiiv ning meeskond koosseisus Mari Möldre, Merilin Kaup, Margus Tammik ja Ulla Alla.

"Tänavused noore arhitekti preemia nominendid esindavad Eesti arhitektuurivälja mitmekesisust ja kvaliteeti. Nad on noored eredad tähed, tänases ühiskonnas aktuaalsed mured fookusesse võtnud kollektiivid, kes tegelevad nii tänavaruumi, arhitektuurihariduse, ringsete ehitamisprintsiipidega, ühiskondliku ühishuvi toetamisega ruumis kui ka perifeeria piiride katsumisega. On ka viimased 15 aastat kvaliteetsete avalike hoonete nagu riigigümnaasiumid ja hea avaliku ruumi projekteerimisega silma paistnud arhitektuuribüroosid," ütles Eesti Arhitektide Liidu president ning noore arhitekti preemia 2023. aasta laureaat Aet Ader.

Nominendid:

Arhitekt Musta kutsusid 2013. aastal ellu noored arhitektid Mari Rass, Ott Alver ja Alvin Järving. Arhitekt Must on väljamõeldud karakter — koondportree loovatest ja uuenduslikest arhitektidest, kes usuvad, et ühine panus ja koostöö võimaldab arhitektuuril vastata tänapäeva keerukatele ülesannetele. Viimastel aastatel valminud Tõrvandi kool ning Kärdla, Mustamäe ja Pelgulinna riigigümnaasiumid on pälvinud mitmeid arhitektuuripreemiaid Eestis ning leidnud kajastust välismeedias. Arhitekt Musta esimene ehitatud hoone – Suure-Jaani Tervisekoda, nomineeriti 2021. aastal prestiižsele rahvusvahelisele Mies van der Rohe auhinnale.

Tõrvandi kool Autor/allikas: Tõnu Tunnel

Elina Liiva, Keiti Lige ja Helena Männa on noored arhitektid, kes tegelevad oma töös ressursitõhususe põhimõtetega, renoveerimisega ning kogukonna loomega. Kollektiivi koostöö sai alguse peale üheskoos kunstiakadeemia lõpetamist 2020. aastal, kui asutati kogukond nimega ÕU, mille eesmärk oli ehitada olemasolevast materjalist isemajandav kontor-baar-platvorm noortele arhitektidele. Arhitektide portfooliosse kuuluvad mitmesugused projektid, nagu näiteks linnafestivali "Tulevik on täna(v)" väikeehitiste disain, "Majad, mida me vajame" näitus, Tallinna Arhitektuuribiennaalil "Ressursid tulevikuks" osalemine, Paljassaare puidutöökoja renoveerimine ja kevadel ees ootav 19. Veneetsia Arhitektuuribiennaali Eesti paviljoni näitus "Las ma soojendan sind".

"Õu" Autor/allikas: Markus Puidak

Stuudio Kollektiiv on noorte arhitektide loominguline meeskond, mis kasvas välja ühisest huvist vastutustundliku disaini vastu. Kollektiiv on võtnud eesmärgiks tutvustada oma projektide kaudu säästva ehituse varjatud võimalusi arhitektuuris ja avalikus ruumis. Kollektiivi ehitatud tööde hulka kuuluvad linnainstallatsioonid "Elutoa tänav" Lasnamäel, "Põhukabe" Putukaväilal ja "Väänik" Valgas. Nad on võtnud osa avaliku ruumi konkurssidest ja saanud teise koha Pärnu Vallikääru kontserdipaiga arhitektuurivõistlusel ja ergutuspreemia Tallinna Koidu tänava arhitektuurivõistlusel. Meeskond kuulus ka Tallinna linnaruumifestivalil toimunud näituse "tänaVRruum" kuraatoritiimi. Rühmitusse kuuluvad arhitektid Eneli Kleemann, Saskia Epp Lõhmus, Katariina Mustasaar, Mia Martina Peil, Marie Anette Veesaar, Anna Riin Velner ja Lill Volmer.

"Elutoa tänav" Autor/allikas: Laura Rohtlaan

Stuudio Täna on noor arhitektuuribüroo, mille fookuses on seni olnud valdavalt avalik ruum ja konventsionaalse arhitektuuri äärealad: väikeasulad ja tüüpkorterelamute renoveerimine. Olulisel kohal stuudio Täna tegevuses on arhitektuuriharidus. Büroo liikmed õpetavad nii huvikooli, gümnaasiumi kui ka kõrgkooli astmes, olles ühed kõige nooremad arhitektuuri erialastuudio juhendajad Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuriosakonnas. Stuudio Täna on olnud edukas ka arhitektuurivõistlustel. Võidetud konkurssidest on olulisemad Tallinna Koidu tänava, Sõmeru keskuse avaliku ruumi ja Jõhvi keskuse avaliku ruumi arhitektuurivõistlused. Olles vaid kolm aastat tegutsenud, on hetkel realiseeritud mõned installatsioonid ja näituseprojektid.

Vändra peatänava võistluse 3. koht. Autor/allikas: Stuudio Täna

Mari Möldre, Merilin Kaup, Margus Tammik ja Ulla Alla on arhitektid, kes seisavad alternatiivse arhitektuuripraktika eest, mis väärtustab olemasolevat materjali ja ruumi ning loob sellega seoses rohujuuretasandil eksperimentaalse ja haridusliku suunitlusega projektiruume. Kollektiivi olulisimaks ettevõtmiseks on kujunenud Valga arhitektuuriresidentuuri Vares asutamine ja kureerimine, mis toob kokku arhitektid, disainerid, ehitajad, kunstnikud, praktikud ja teoreetikud, et otsida ja luua alternatiivseid ruumiloome praktikaid, mis ei lähtu turuloogikast.

Valga arhitektuuriresidentuur "Vares" Autor/allikas: Mari Möldre

Noore arhitekti preemia võitja valitakse kuni 40-aastaste Eestis elavate ja töötavate, arhitektide liitu või selle noortesektsiooni kuuluvate arhitektide või kollektiivide seast, kes on olnud arhitektuurivaldkonnas innovaatilised või kelle looming on aidanud kaasa Eesti arhitektuuri tutvustamisele maailmas.

Eesti Arhitektide Liit korraldab Noore arhitekti preemia konkurssi 2008. aastast. Viimastel aastatel on preemia pälvinud Sille Pihlak ja Siim Tuksam (2017), Laura Linsi ja Roland Reemaa (2019), Johan Tali (2021) ning arhitektuuribüroo b210 (2023).

2025. aasta žüriisse kuuluvad Jaapani arhitekt ja kuraator Yuma Shinohara, 2023. aasta laureaatide esindaja arhitekt Mari Hunt, arhitekt Jüri Soolep, ettevõtja Toomas Vaher ning noore arhitekti preemia rahastaja Heldur Meerits.