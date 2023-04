Noore arhitekti preemia pälvis arhitektuuribüroo b210

Žüriile avaldas muljet b210 pühendumine arhitektuuri uuenduslikule tõlgendamisele ja see, kuidas nad töötavad arhitektuuri kui muutva jõu teadvustamisel nii Eestis kui väljaspool.

"b210 kaalukas portfoolio näitustest, uurimustest ja haridusprojektidest näitab soovi luua paremat tulevikku, et üha rohkem inimesi oskaks kasutada arhitektuuri võimalusi moodsa maailma keeruliste väljakutsete lahendamisel. b210 isikupärasest lähenemisest on teistel arhitektuuripraktikutel mõndagi õppida, nende vaateviis toob esile tänaste Eesti noorte arhitektide silmapaistva dünaamilisuse," sõnas žürii liige, arhitektuuriajakirjanik ja The Architects' Journal toimetaja Merlin Fulcher.

Arhitektuuribüroo b210 arhitektide tuumik Aet Ader, Mari Hunt, Kadri Klementi ja Karin Tõugu tähistab tänavu oma 12. ühist tegutsemisaastat. Lisaks teevad nendega tihedat koostööd Arvi Anderson, Katrin Koov, Helmi Langsepp, Mari Möldre, Nele Šverns, Jekaterina Zakilova, Kristian Taaksalu.

Nende esimeste projektide hulka kuuluvad linnainstallatsioonid, Tallinna Arhitektuuribiennaal: Recycling Socialism, Kuressaare kolledži katsebasseini hoone, Tallinna planeeringute juhend, Ehituskunsti toimetamine. Viimase aja tegevustest on tähelepanu pälvinud Maidla loodusvillad, värskelt valminud Eesti Suursaatkond Singapuris, mais avanev XVIII Veneetsia Arhitektuuribiennaali Eesti paviljon "Kodupeatus".

Noore arhitekti preemiale kandideerisid 2023. aastal neli arhitekti või arhitektide kollektiivi: üksikkandidaatidena olid esitatud Joel Kopli ja Tõnis Savi ning kollektiividena – arhitektuuribürood b210 (Aet Ader, Mari Hunt, Kadri Klementi, Karin Tõugu) ja Arhitekt Must (Ott Alver, Alvin Järving, Mari Rass).

Noore arhitekti preemia võitja valitakse kuni 40-aastaste Eestis elavate ja töötavate, arhitektide liitu või selle noortesektsiooni kuuluvate arhitektide või kollektiivide seast, kes on olnud omal alal innovaatilised või kelle looming on aidanud kaasa Eesti arhitektuuri tutvustamisele maailmas.

Viimastel aastatel on preemia pälvinud Sille Pihlak ja Siim Tuksam (2017), Laura Linsi ja Roland Reemaa (2019) ning Johan Tali (2021).

Käesoleva aasta žüriisse kuuluvad arhitektuuriajakirjanik ja The Architects' Journal toimetaja Merlin Fulcher (London), arhitekt Indrek Allmann (arhitektuuribüroo PLUSS, EAL), arhitekt ja NAP 2021 laureaat Johan Tali (AB molumba, EAL), Metro Capital partner ja Estonian Business Schooli juhatuse liige Mart Habakuk ning LHV grupi nõukogu liige, ettevõtja ning noore arhitekti preemia rahastaja Heldur Meerits.