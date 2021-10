Selgusid arhitektide liidu aastapreemiate nominendid

Parimad eramud valis välja žürii, kuhu kuulusid arhitektid Peeter Pere ja Andres Ojari, noore arhitekti preemia 2021 laureaat Johan Tali, sisearhitekt Hanna Karits ning välisliikmena arhitekt Dagnija Smilga Lätist. Arhitekti aastapreemia osas tegi valiku Robert Konieczny Poolast – arhitekt, büroo KWK Promes asutaja ja Prantsusmaa Académie d'Architecture liige.

Arhitektide liidu asepresidendi ja ERAMU 2021 žürii liikme Peeter Pere sõnul said möödunud aastal valminud hoonete ja väljakute ideed enamuses paika enne pandeemiat.

"Aeg on muutunud, peame arvestama kodus töötamist, 2+2 reeglit, tervise hoidmise ja kaitsmise uuenenud nõudeid, inimeste käitumisharjumuste muutumist. Ka on tagasi nn nõukaaegne sündroom – projekteerimisel arvestad pidevalt muutuvate materjali tarneraskuste ja hinna kasvuga. See, mis on tänane normaalsus, pole seda tingimata homme, veel vähem ülehomme. Ehitushinna kasv sunnib optimeerima ja kahjuks on meie valdkond see, mille arvelt seda kiputakse tegema. See on ohuks ruumiloome kvaliteedi hoidmisele ja paranemisele," sõna Pere.

Eesti arhitektide liidu (EAL) arhitekti aastapreemia 2021 nominendid on:

Haapsalu põhikool (foto: Tõnu Tunnel) – arhitektuur: Gert Guriev, Karin Harkmaa, Markus Kaasik, Kerstin Kivila, Mihkel Meriste, Siim Tiisvelt (3+1 arhitektid), sisearhitektuur: Sees.

Hiiumaa elamuskeskus Tuuletorn (foto: Maris Tomba) – autorid Illimar Truverk, Külli Kübbar, Hannelore Kääramees, Tiiu Rull, Annika Laidroo, Joanna Kordemets, Kaur Käärma, Kristjan Lind (Arhitekt 11) ja Ionel Lehari.

Lugemispaviljon Valge leht (foto: Paco Ulman) – autorid Jaan Tiidemann ja Jarmo Vaik.

Saue vallamaja (foto: Tõnu Tunnel) - arhitektuur: Karli Luik, Johan Tali, Mae Köömnemägi, Heidi Urb (molumba); sisearhitektuur: EEOO studio; maastikuarhitektuur: molumba.

Tallinna Sadama Vanasadama kruiisiterminal (foto: Tõnu Tunnel) – autorid Ralf Lõoke, Maarja Kask, Ragnar Põllukivi, Marja Viltrop, Margus Tamm (Salto AB); Villem Tomiste (Stuudio Tallinn).

Eesti arhitektide liidu (EAL) preemia ERAMU 2021 nominendid on:

Kuku-Ranna suvemaja (foto: Toomas Tuul) – autor: Madis Eek (AB Eek & Mutso)

Laaneotsa maja (foto: Tõnu Tunnel) – arhitektuur: Joel Kopli (KUU arhitektid); sisearhitektuur: Kärt Tähema.

Maja nõlval (foto: Terje Ugandi) – autor: Urmo Mets (Kolm Koma Arhitektid).

Maja tammede vahel (foto: Katrin Uusoja) – arhitektuur: Karmo Tõra; sisearhitektuur: Aet Piel.

Tamme talu elumaja (foto: Ülo-Tarmo Stöör) – arhitektuur: Ülo-Tarmo Stöör, Lembit-Kaur Stöör, Silver Liiberg (ÖÖ-ÖÖ arhitektid); sisearhitektuur: Mari-Liis Süld (ÖÖ-ÖÖ arhitektid); maastikukujundus Marge Mühlberg (MaastikuDisain).

Arhitektide liidu aastapreemiatele esitati tänavu kahes kategoorias kokku 43 objekti: arhitekti aastapreemiale 26 tööd ja ERAMU preemiale 17 tööd. Lisaks annab EAL välja ka tudengipreemia.

Preemiate võitjad selguvad arhitektuurivaldkonna ühisel pidulikul auhinnatseremoonial 9. detsembril 2021. Lisaks annab EAL välja ka tudengipreemia. Kõigi nominentide tööde galerii avalikustatakse arhitektuuripreemiate ühisel kodulehel novembris ning trükises "Eesti Arhitektuuripreemiad 2021" detsembris.