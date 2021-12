Galerii: Tammsaare pargis saab tutvuda arhitektuuripreemiate kandidaatidega

Esimest korda on nomineeritud tööd pandud välja linnaruumi, et inimestel oleks vahetu võimalus kogeda head kaasaegset arhitektuuri.

"Oli üllatus, et väga palju objekte laekus žüriile. Siin on väike osa sellest heast arhitektuurist, mis loeti nominentide hulka, et see on nüüd see nii-öelda kogum, mis jäi turbulentsesse aega, kui hakkas pandeemia periood," ütles Eesti sisearhitektide liidu juhatuse esimees Reio Raudsepp.

Veel lisas Raudsepp, et tal on rõõm, et tase muutub aastatega aina paremaks. Samuti märkis ta, et ka riik ning omavalitsused on hakanud kujundama head arhitektuuri.

2021. aasta arhitektuuripreemiate laureaadid selguvad 1. veebruaril 2022.

Näitus jääb Tammsaare pargis avatuks kuni 7. jaanuarini 2022.