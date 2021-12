Arvustus. Viimase aasta parim arhitektuur linnasüdames

Kohalikku parimat arhitektuuri on arhitektide, sisearhitektide ja maastikuarhitektide liidud ning Kultuurkapitali arhitektuuri sihtkapital tunnustanud ühiselt alates 2015. aastast. Selline mammutkonkurss toob esile pea poolsada viimase aastakäigu parimat arhitektuuriobjekti ning valdkonda arendavaid tegusid. Esmakordselt on kolm liitu koostanud näituse ning eksponeerivad seda avalikus linnaruumis, et hea arhitektuur jõuaks laiema vaatajaskonnani.

Tallinna linna Tammsaare pargi õuegalerii on teenimatult vähe tähelepanu saanud. Asub ta ju linnasüdames ning ehib äsja renoveeritud värske ilmega parki. Galeriipind moodustub erinevates mõõtudes valgustatud raamidest, milles planšette eksponeerida. Need raamid mõjuvad isegi näituste vahelisel ajal tühjadena skulpturaalselt. Arhitektuuripreemiate väljapanek toob esile 43 arhitektuuritegu ja -objekti, mis kõik on nomineeritud kas liitude või Kultuurkapitali 2021. aasta preemiale.

"Eesti arhitektuuripreemiad 2021" Tammsaare pargi õuegaleriis Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR

Nominatsioonid on väga mitmekülgsed: esindatud on nii eramud, avalikud objektid, väikeehitised, interjöörid, maastikuarhitektuursed lahendused, renoveerimistööd, sündmused, installatsioonid, publikatsioonid, näitused kui ka arhitektuuriajaloo ja -innovatsiooniga tegelevad doktoritööd. Selline pikk nimekiri näitab, et arhitektuur ei ole ainult midagi ehitatut, vaid valdkond on väga lai. Igal aastal on välja toodud valik just nende žüriide nägu, kes parajasti töötavad ja tehtut hindavad.

Nominatsioonid on näitusel esindatud fotode kaudu, mida täiendavad QR-koodid, mis juhatavad vaatajad virtuaalnäitusele. Veebist on võimalik lugeda täpsemat informatsiooni objektide, autorite, meeskonna ja muu olulise kohta. Selline formaat sobib avalikule linnaruumi näitusele, kuna võimaldab möödujal suhteliselt kiirelt ja efektiivselt tervikut hoomata, kuid annab võimaluse ka põhjalikumale süvenemisele. Fotovalik torkab juba kaugelt silma, kutsudes näitust lähemalt uudistama kõiki pargis viibijaid.

Arhitektuuripreemiate näitus tõstab esile mõttekoha, et avalikus linnaruumis võiks häid väljapanekuid kohata sagedamini. Linn võiks sarnaseid raame paigaldada ka teistesse tihedalt läbitavatesse jalakäijate sõlmpunktidesse. See idee juba levib, kuna Tallinna kirjanduskeskus on lasknud õuegalerii raamid püstitada Kadrioru parki Vilde muuseumi ette.

"Eesti arhitektuuripreemiad 2021" Tammsaare pargi õuegaleriis Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR

Samuti oleks arhitektuuripreemiate näituse eeskujul kasulik, kui linnaruumis oleks kvaliteetne arhitektuur ning arhitektuurivaldkonnas oluline esile tõstetud. Peavoolu- ja sotsiaalmeedias, aga ka lihtsalt "linna peal" põletavad juba pikemat aega teemad, kuidas linna (eelkõige Tallinna) planeeritakse silmaklapid peas; kuidas puudub korralik taristu jalakäijatele ja ratturitele; lisaks ka mitmed kommunaalprobleemid. Näiteks on praeguse rohke lumega tulnud esile, et linn ei suuda piisavalt kiiresti ja tõhusalt inimestele jalgsi liiklemist turvaliseks teha.

Murede taga on vastutavate inimeste oskus või suutmatus arhitektuurivaldkonnast mõelda ja tegutseda nii, et jõutaks probleemide lahendusteni. Seetõttu on hea, et just viimase aja kvaliteetne arhitektuur on esitlemisel linna südames ja olulises ristumispunktis, et seda märkaksid kõik – ka need inimesed, kelle jaoks muidu arhitektuurivaldkond kaugeks jääb.

Arhitektuuripreemiatele nomineeritud objektid on kõik tunnustust väärt. Nende seast tuuakse esile laureaadid, mis pälvivad peapreemiad. Arhitektuurivaldkonna loomeliidud ning Kultuurkapital hõikavad need laureaadid välja tuleva aasta 1. veebruaril Tallinna Sadama uues kruiisiterminalis. Siis on paslik jälle arhitektuuris toimuva üle diskuteerida.