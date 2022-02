Merle Karro-Kalberg. Arhitektuuriaasta 2021

Arhitektuurivaldkonna olulisimal sündmusel jagasid tunnustust maastikuarhitektide liit, arhitektide liit, sisearhitektide liit ning kultuurkapitali arhitektuuri sihtkapital. Lisaks kuulutati välja arhitektuuriajakirja Maja ja kultuurilehe Sirp ruumipublikatsiooni auhinna laureaadid.

Kruiisiterminal, kus preemiad välja jagati, on ühtlasi üks eelmise aasta õnnestunuim arhitektuuriteos. Selle hoone – õigemini avaliku ruumi – autorid korjasid mitu preemiat. Promenaad-terminalihoone näitab suurepäraselt ette, kuidas Tallinn mitte ainult sõnades, vaid ka tegudes tuleb merele avada.

Alljärgnevalt on pildiga ära toodud premeeritud objektid. Lisaks tuleb eraldi välja tuua ruumipublikatsioonipreemia laureaadid. Arhitektuuriajakirjas Maja eelmisel aastal ilmunud kirjutiste seast valis ajaloolane Aro Velmet tunnustust väärivaks Ingrid Ruudi intervjuu Salto Arhitektuuribüroo arhitekti Ralf Lõokesega, kes on ka üks Vanasadama kruiisi­terminali ja kultuurkapitali arhitektuuri sihtkapitali eripreemia pälvinud lodjakoja autor. Intervjuud "Ralf Lõoke: ruumikvaliteedist, mida Excel küsida ei oska" saab lugeda 2021. aasta Maja kevadnumbrist.

Sirbi arhitektuuriveergudelt tõstis Velmet esile Krister Kruusmaa arvustust "Arhitektuuri looduslugu" Philippe Rahmi raamatule "Histoire naturelle de l'architecture", ilmunud 17. IX 2021 Sirbis.

Arhitektide liit andis välja ka tudengi­preemia, mille pälvis kunstiakadeemia arhitektuuri ja linnaplaneerimise tudeng Mihkel Räni Raev magistritöö "Tehnoloogiline Paldiski" eest.

Eelmise ja varasemate aastate laureaatide ja nominentidega saab lähemalt tutvuda Eesti arhitektuuripreemiate veebilehel. Arhitektuurimaailma parimaid saavutusi tutvustavad ka raamatud "Eesti arhitektuuripreemiad 2021" ning "Ruumipilt 2021".

Pärsti mõisa lasteaia detailitundliku, omanäolise ja lapsesõbraliku renoveerimise eest pälvisid sisearhitektide liidu aastapreemia sisearhitekt Kaari Metslang ning seinamustrite kujundaja Kristiina Ribelus.

Pärsti mõisa lasteaed Autor/allikas: Märt Lillesiim

Kultuurkapitali arhitektuuri sihtkapitali tegevuspreemia said mahuka raamatu "Tallinna pargid ja haljasalad" eest teose autorid Tiina Tallinn, Elle Pent, Olev Abner, Tiina Tuulik, toimetajad Kristiina Kupper ja Tiina Tammet, keeletoimetaja Sirje Ootsing ja graafiline disainer Marje Eelma.

"Tallinna pargid ja haljasalad" Autor/allikas: Marje Eelma

Eesti arhitektide liidu eramu preemia läks sel aastal jagamisele. Ühe preemia pälvis Kuku-Ranna suvemaja, mille arhitekt Madis Eek on projekteerinud oma perele. Maja avab luugid, kui suvitajad on kohal; varikatus sulgub ja maja tõmbub endasse, kui pere lahkub.

Kuku-Ranna suvemaja Autor/allikas: Robi Uppin

Tallinna Vanasadama kruiisiterminal on üks eelmise aasta arhitektuuritähti. Hoone-promenaad on avanud linna merele ning mere linnale – selle eest said arhitektid Maarja Kask, Ragnar Põllukivi, Marja Viltrop, Margus Tamm ja Villem Tomiste ning maastikukujunduse autor Maarja Gustavson nii kultuurikapitali arhitektuuri valdkonna peapreemia kui ka arhitektide liidu arhitekti aastapreemia.

Tallinna Vanasadama kruiisiterminal Autor/allikas: Tõnu Tunnel

Mis saab keskkonnast, kus me elame, kui jätkame kriiside kursil? Milliseid majasid on inimkonnale ellujäämiseks vaja? Nendele küsimustele otsis vastust arhitektuurimuuseumi visiooninäitus "Majad, mida me vajame".

16 lahenduse seas olid nii vildist kaasaskantavad majad, koobasmajad kui ka paljude liikide kooseluks mõeldud konstruktsioonid. Kultuurkapitali arhitektuuri sihtkapitali näitusepreemia said kuraator Jarmo Kauge, ruumi kujundajad Kristel Niisuke, Eva Kedelauk ja graafiline disainer Margus Tamm.

Arhitektuurimuuseumi visiooninäitus "Majad, mida me vajame" Autor/allikas: Evert Palmets

2021. aasta silmapaistvaim maastikuarhitektuuri lahendus on Tallinnas Fahle pargi sisegalerii. Endise tselluloosi- ja paberivabriku taastamisel rajati ka omalaadne lähistroopiline sisetänav, mida tunnustasid preemiaga nii maastikuarhitektide liit kategoorias "Maastik ja hoone" kui ka kultuurkapital kategoorias "Vanast uus".

Maastikuarhitektid Mirko Traks, Juhan Teppart, Uku Mark Pärtel, Kristjan Talistu, Karin Bachmann. Arhitektid Margit Aule, Toomas Adrikorn, Katri Mets, Laura Ojala, Margit Argus, Katariina Teigar.

Fahle pargi sisegalerii Autor/allikas: Terje Ugandi

Maastikuarhitektide liidu aastapreemia kategoorias "Liikumine ja mäng" sai Kääriku spordikeskuse maastikupark, kus väikeste täpsete sekkumistega on esile toodud looduspargi väärtused ja parandatud spordikeskuse toimimist. Maastikuarhitektid Edgar Kaare, Liina Einla, Kristian Nigul ja Kadi Nigul.

Kääriku spordikeskuse maastikupark Autor/allikas: Edgar Kaare

Kestlikkuse mõtestamise ning eriala piiride kompamise eest said sisearhitektide liidu aastapreemia telesaates "Restoran 0" sündinud siselahendus ning tampsavist monu­mentaalne lett Viljandis. Autorid Henri Papson, Andrea Tamm, Hannes Praks, Maria Helena Luiga.

"Restoran 0" Autor/allikas: Tõnu Tunnel

Puidu kasutamise eest avaliku hoone sisearhitektuuris pärjati sisearhitektide liidu aastapreemiaga Tallinna tehnikaülikooli teadus- ja õppehoone lahenduse autorit sisearhitekt Tarmo Piirmetsa.

Tallinna tehnikaülikooli teadus- ja õppehoone Autor/allikas: Reio Avaste

Arhitektide liit andis sel aastal välja kaks eramu preemiat. Tunnustuse osaliseks sai Laane­otsa maja, mille arhitekt on Joel Kopli. Hoone ääristab U-kujuliselt basseiniga sisehoovi, lõputud klaasist seinad-aknad lasevad ümbritseva pohlametsa tuppa tulla.

Laane­otsa maja Autor/allikas: Tõnu Tunnel

Uuendatud Tammsaare park on roheline oaas keset kesklinna melu. Park on igal aastaajal erinev ja selleks on erakordselt kõvasti vaeva nähtud haljastuse mitmekesistamise ja looduse delikaatse suunamisega. Maastikuarhitektide liidu aastapreemia kategoorias "Park ja linnaruum" said Liis Saarnak, Marleen Stokkeby, Katerina Veerde, Kadi Tamme, Maarja Tüür, Ott Kadarik, Mihkel Tüür, Kerttu Kõll ja Katrin Kapanen.

Tammsaare park Autor/allikas: Tõnu Tunnel

Kultuurkapitali arhitektuuri sihtkapitali eripreemia said arhitektid Ralf Lõoke, Maarja Kask, Ragnar Põllukivi ja Marja Viltrop Tartu lodjakoja eest. Maastikust kerkiv kolmest kolmnurksest hoonest koosnev kompleks Emajõe kaldal on uus maamärk ja kogukonnakeskus.