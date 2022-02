Ülevaade. Arhitektid töötavad selle nimel, et meil kõigil oleks hea olla

Premeeritud said mitmed maastikuarhitektuursed lahendused, uued avalikud objektid, aga ka eramud. Auhindu andsid üle arhitektide, sisearhitektide ja maastikuarhitektide liidud ning kultuurkapitali arhitektuuri sihtkapital. Arhitektuuriauhindu koos ruumipublikatsioonipreemiatega jagati kokku 18.

Auhinnatseremoonia toimus Tallinna Sadama uues kruiisiterminalis – see lummav mastaapne objekt pälvis nii arhitektide liidu aastapreemia kui ka kultuurkapitali peapreemia. Selle üle on suur rõõm, kuna kruiisiterminali näol on tehtud esimene suur ja oluline samm linnakeskkonna ja mereäärse seni suletud sadamaala ühendamiseks jalakäijatele. Mitmetasandiline hoone teenib hästi kohalikke elanikke ja külalisi mujalt. Kuna kruiisihooaeg Tallinnas on lühike, siis on Salto arhitektuuribüroo projekteerinud terminali nii, et seda saab kasutada ka erilaadsete sündmuste korraldamiseks, et hoone kasutust suurendada. Kui suures jaos pälvisid auhindu objektid väljaspool Tallinna, siis arhitektide liidu presidendi Andro Männi sõnul näeb ta tunneli lõpus valgust. Uus kruiisiterminal tõestab, et ka pealinnas on võimalik.

Sisearhitektide liit jagas preemiaid objektidele, mis väärtustavad nutikaid materjale, nullkulu ning restaureerimist. Preemiad läksid eksperimentaalsele Restoranile 0 (autorid Stuudio Kuidas) – ruum, mis loodi samanimelise teleprojekti raames üheks õhtuks käima lükatud restorani jaoks. Hinnatud sai tõeliselt kaunis restaureerimisprojekt Pärsti mõisalasteaed, mille tegi sisearhitekt Kaari Metslang. Kolmandaks tunnustas žürii Tarmo Piirmetsa loodud TalTechi uue õppehoone sisearhitektuuri, mis on põnev ja kaunis näide puidukasutusest.

Kultuuriminister Tiit Terik tänas oma kõnes arhitekte, kes tegelevad ja on juba valmis saanud projektidega, mille abil on sündinud ümber mõned piirkonnad, olles muutunud kauniks linnaruumiks. Üks selline paik on Fahle galeriitänav, millest Kino Maastikuarhitektid, Lumia ja studioArgus on loonud omanäolise paiga, kus hägustuvad piirid interjööri, arhitektuuri ja haljastuse vahel. See on oaas keset tööstuslikku pärandit. Fahle galeriitänav pälvis maastikuarhitektide aastapreemia ja kultuurkapitali preemia kategoorias "Vanast uus".

Arhitektuuripreemiate sündmuselt jäid kõlama mõtted, et käimas on protsess, mille käigus on loota, et Eesti linnad muutuvad inimsõbralikuks. Tänada võib arhitekte, sisearhitekte ja maastikuarhitekte, kes selle nimel järjepidevat ja tihti ka kannatusrohket tööd teevad.

Lõpetuseks on paslik tsiteerida president Alar Karist: "Arhitektidel on määrav tähtsus riigi, regionaalsete küsimuste, rahva tagasirände, vaimse tervise kui ka heaolu vahendamises, et meil kõigil oleks hea olla."