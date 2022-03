"Kultuuristuudio. Looming" avab arhitekt Johan Tali olulisemaid töid

Milline on hea linnaruum? Kui palju peaks loodavas arhitektuuris olema taaskasutust? Neile küsimustele aitavad lisaks peakülalisele vastuseid leida arhitektuuribüroo Molumba kaasasutaja ja kolleeg Karli Luik ning arhitektuuriloolane Mart Kalm.

Saatejuht Ave Häkli sõnul on Johan Tali visioon heast linnaruumist ja arhitekti rollist selle kujundamisel väga kaasahaarav ja mõtlemapanev. Eesti Kunstiakadeemia rektori ja Johan Tali õppejõu Mart Kalmu sõnul on Tali töödel ja tegemistel võimatu mitte silma peal hoida, need eristuvad ja paistavad välja.

Sarja "Kultuuristuudio. Looming" iga osa vaatleb ühe looja ühte või kahte märgilist teost, mida avatakse koos tegija enda ja tema looming mõtestajaga. Saate finaalis üllatab külaline vaatajaid ühe teda ennast mõjutanud teose looga.

Saatejuhid on Ave Häkli, Meelis Oidsalu ja Kaspar Viilup.

"Kultuuristuudio. Looming" on eetris teisipäeva õhtuti kl 21.30 ETV2-s.