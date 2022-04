"Kultuuristuudio. Looming" uurib Theatrumi lavastust "Iraani konverents"

"Kultuuristuudio. Looming" teine saade võtab luubi alla Theatrumis Lembit Petersoni lavastatud Ivan Võrõpajevi näidendi "Iraani konverents", mis publiku jaoks ongi kogetav reaalajas kulgeva konverentsina. Konverentsil osalejate näol on Võrõpajev vaatajate ette laotanud poliitiliste temperamentide paleti, mida võib kohata ka muudel ühiselulistel "konverentsidel", teemast olenemata.

Saatejuht Meelis Oidsalu analüüsib lavastust ja teatri rolli Eesti kultuurimaastikul koos osatäitjate Maria Petersoni ja Andri Luubiga. Lisaks aitab tükki mõtestada teatrikriitik Madis Kolk.

Meelis Oidsalu sõnul on arutelu teatri "poliitilisusest" Eestis sageli veidraid pingeid tekitav küsimus. "Tänasel päeval, mil kõik inimelu aspektid tunduvad olevat korraga isiklikud ja poliitilised, ei pruugi see küsimus enam mingit sisulist tähtsust omadagi. Pinged aga selle arvatavasti mõttetu vaidluse ümber ei taha vaibuda," lisas Oidsalu. Tema sõnul oleme harjunud samastama poliitilise teatri mõistet Teatriga NO99, ent tema arvates on Theatrumi näol tegu eesti teatris kõige edukama ja staažikama poliitilise teatriga. "Aitäh saates osalenud Theatrumi inimestele, kes aitasid seda hüpoteesi testida."

Sarja "Kultuuristuudio. Looming" iga osa vaatleb ühe looja ühte või kahte märgilist teost, mida avatakse koos tegija enda ja tema looming mõtestajaga. Saate finaalis üllatab külaline vaatajaid ühe teda ennast mõjutanud teose looga.

Saatejuhid on Ave Häkli, Kaspar Viilup ja Meelis Oidsalu. "Kultuuristuudio. Looming" on eetris teisipäeva õhtuti kl 21.30 ETV2s.