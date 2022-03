Maimu Berg: enam pole vaja selliseid kivinägusid ja mängu-machosid nagu Putin

Saates "Kultuuristuudio. Arutelu" vaadati sel korral otsa kangelaslugudele ning küsiti, millised kangelasi me praegusel hetkel vajame. Kirjanik Maimu Berg sõnas, et mängu-machode asemel on tänaseks tulnud omamoodi lumehelbekesed.

Julgeolekuekspert ja kirjanik Erkki Koort sõnas, et sõda annab võimaluse kangelastegudeks ja -lugudeks. "Tegelikult rahva vastupidamise kontekstis on neid lugusid väga vaja, neid on vaja, et pinges ja frustratsioonis vastu pidada," ütles ta ja lisas, et sul on vaja võite. "Olgu need võidud isegi väikesed, aga inimesel on vaja võite, inimesel on vaja eduelamust ning need kangelasteod on just see, mis annab jõudu edasi tegutseda."

Koort sõnas, et kuigi Kalevipoeg on müüt, siis näiteks Lembitu on veel tugevam müüt. "Kalevipoja veres või kirjaveres on ilmselgelt mitme põlve ja piirkonna verd, Kalev oli tegelikult võrdkuju kuningale, ehk siis Kalevipoeg on kuningapoja lugu," ütles ta ja nentis, et loost selgub, et Kalevipoeg oli kõigest inimene. "Ta pani nii sigadusi toime kui ka tegi kangelastegusid, tegi ka täiesti tarbetuid asju, nagu inimesed ikka teevad."

Kirjanik Maimu Berg sõnas, et aeg on muutunud ning enam ei ole vaja kivinägusid ja mängu-machosid nagu Putin. "Need tegelased hakkavad üle minema ning asemele on tulnud omamoodi lumehelbeke, kellest on saanud ootamatult tõeline eeskuju, rahva ühendaja ning juht, ärgem neid lumehelbekesi alahinnakem, me võisime Zelenskõi sellesse kategooriasse hinnata, aga vaadake, mis välja tuli."

