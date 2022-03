"Kultuuristuudio. Arutelu" otsib koos Maimu Bergi ja Erkki Koortiga kangelasi

"Kultuuristuudio. Arutelu" neljandas saates on kolmapäeva õhtul vaatluse all kangelased sõjas, elus ja kirjanduses. Saatejuht Kaupo Meiel otsib koos Maimu Bergi ja Erkki Koortiga kangelasi.

Nagu iga sõda, sünnitab Ukrainaski toimub kangelasi ja lugusid kangelastest. Konfliktsetel aegadel annavad vahel lausa ilukirjanduslikud lood kangelastest inimestele lootust ja innustust. Kangelased ei saa läbi teise pooleta, antikangelasteteta, aga nemad on teiselt poolt vaadates hoopis positiivsed tegelased.

Kangelased ei pruugi olla alati klassikalised tugevad juhid või sõjasangarid. "Võib-olla perevägivalla all kannatav pereema on ka kangelane," leiab kirjanik Maimu Berg.

Kirjanik ja julgeolekuekspert Erkki Koort peab oluliseks meie ajaloost, näiteks Vabadussõjast pärit kangelaste hindamist ja hoidmist. "Rahva identiteedi puhul on ülioluline, et me oma kangelasi hävita," märkis Koort, kellelt just sel nädalal ilmub spiooniromaan "Koidik surnud postkastis".

Lisaks Volodõmõr Zelenskile, Vladimir Putinile ja Adolf Hitlerile vesteldakse seekordses "Kultuuristuudios" Bergi ja Koorti loomingust, Lembitust, Voldemortist, Stirlitzist ja muidugi Kalevipojast.

"Kultuuristuudio. Arutelu" keskendub päevakajalistele kultuuriteemadele. Muredele otsitakse lahendusi, rõõmudele elatakse kaasa. "Kultuuristuudios" kohtuvad teoreetikud ja praktikud, kes esitavad küsimusi ning annavad vastuseid. Saatejuhid on Maarja Vaino, Tarmo Tiisler ja Kaupo Meiel.

"Kultuuristuudio. Arutelu" on eetris kolmapäeviti kell 21.30 ETV2-s.