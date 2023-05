Galerii: Veneetsia arhitektuuribiennaalil avati Eesti paviljon

Eestit esindav ekspositsioon "Kodupeatus" käsitleb kinnisvara kättesaadavust ja kodu tähendust. Projekti kuraatorid on Aet Ader, Mari Möldre ja Arvi Anderson arhitektuuribüroost b210.

Pildid Eesti paviljonist:

Koostöös Liisa Saaremäeli, Keithy Kuuspu (lavastajad), Jan Kaus (dramaturg), Kairi Mändla (stsenograaf) ja Markus Robamiga (helilooja) luuakse installatiivne lavastus, mis jõuab Eesti paviljoni külalisteni üheksa etenduskunstniku esituses. Üles astuvad Arolin Raudva, Kirill Havanski, Anumai Raska, Külli Teetamm, Eline Selgis, Paula Veidenbauma, Johhan Rosenberg ning lavastajad.

"Oma pikkuse tõttu ei saa kestvuslavastust kunagi algusest lõpuni valmis teha ja peensusteni lihvida. Seega jääb nii etendajatele kui külastajatele ruumi juhusteks ja üllatusteks ning säilib loomulik haprus ja meeldiv ebamugavus," sõnas Arolin Raudva ja lisas, et tunnetuslikult polegi tegu lavastusega ja etendamisega, vaid pigem jätkuva ruumiloomega, ruumis ja ruumiks olemisega. "Eesti paviljoni atmosfääri mõjutab iga külaline, kes saavad ühtlasi ka selle ruumi osaks. See on huvitav dialoog, et kuidas me vastutame ruumi eest, mida endaga kaasas kanname."

Veneetsia arhitektuuribiennaal on avatud 20. maist 26. novembrini, ekspositsioon "Kodupeatus" jõuab aasta lõpus ka kodupublikuni.