Kirill Havanski avaldas pseudonüümi Fakign alt lühialbumi

"Lood said valmis sel kevadel, kui töötasin Tartu Uues Teatris lavastusega, mis rääkis leinast ning millegi olulise puudumisest," selgitas Havanski. "Paljuski ongi just seetõttu materjal inspireeritud kriipivast minevikust, mida paratamatult või isegi tahtmatult endas edasi kanname."

"Infost üleküllastunud maailmas on lihtne jääda märkamatuks, jääda nähtamatuks. Tunda, et sind ei ole olemas. See album on ood sellele tundele," ütles ta ja lisas, et albumi muusika valmis öösiti. "Kõlapildilt on tegemist üsna sünge teosega, mis rändab ambient'i, techno, downtempo ja electronica pärusmaadel."

Fakigni tahe oli meeleolude ja tempodega katsetada. "Et oleks tunda sellist vaba käega tehtud kollaaži essentsi, aga tervik tuleks kokku," kinnitas ta.

Albumi mix'is ja produtseeris Havanski ise, masterdas Markus Palo Volga Stuudiost.