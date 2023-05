Veneetsia arhitektuuribiennaalil avab uksed Eesti paviljon "Kodupeatus"

Eesti paviljon "Kodupeatus" ("Home Stage") uurib eluruumi kasutus- ja vahetusväärtust. Kuraatorite sõnul paneb ekspositsioon kodu väärtuse, kasumlikkuse üle mõtisklema ning vaatleb, kas arhitektuur on peavarjuks kehale või rahale.

"Eluasemeid ei ehitata enam ainult elamiseks, paljud uusehitised valmivad spekulatsiooni eesmärgil. Kodu võib olla kõige kallim asi, mida inimene oma elu jooksul puudutab ja olgugi, et sellel on teisigi väärtusi, on just turuhind muutunud elukoha määravaks kvaliteediks," selgitas kuraatortiimi liige ja arhitekt Aet Ader.

Koostöös Liisa Saaremäeli, Keithy Kuuspu (lavastajad), Jan Kaus (dramaturg), Kairi Mändla (stsenograaf) ja Markus Robamiga (helilooja) luuakse installatiivne lavastus, mis jõuab Eesti paviljoni külalisteni etenduskunstnike esituses.

Maist novembrini elab Veneetsia korteris kokku üheksa etendajat, kes kordamööda võõrustavad Eesti paviljoni külastajaid paigas, mis on ühtaegu nii kodu kui ka lava. Eesti paviljoni etenduskunstnikud on Arolin Raudva, Kirill Havanski, Anumai Raska, Külli Teetamm, Eline Selgis, Paula Veidenbauma ja Johhan Rosenberg. Üles astuvad ka lavastajad Liisa Saaremäel ja Keithy Kuuspu.

"Kestlike lahenduste otsinguil on globaliseerunud arhitektuurivaldkonnas märgata kohaliku vaate tähenduse tõusu. See on ka põhjus, miks Eesti võiks rahvusvahelisel erialasel mõttevahetussündmusel ehk Veneetsia arhitektuuribiennaalil jätkuvalt osaleda," sõnas Eesti Arhitektuurikeskuse juht Hannes Praks. "Meil on unikaalne tunnetus ja vaatenurk, mida sõnumina tuleviku maailmale kuulutada, oluline on see julgelt välja öelda."

XVIII Veneetsia arhitektuuribiennaali "The Laboratory of the Future" peakuraator on Lesley Lokko. Eesti paviljoni avamine toimub 18. mail ning Veneetsia arhitektuuribiennaali on külastajatele avatud 20. maist 26. novembrini.