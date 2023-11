Eesti paviljoni näitust külastas Veneetsia biennaalil 13 000 inimest

Projekti "Kodupeatus" kuraatoritiimi kuulusid Aet Ader, Mari Möldre ja Arvi Anderson arhitektuuribüroost B210.

"Peamine tagasiside oli, et kui muidu on suurem osa näituseid umbisikulised, siis "Kodupeatuses" saadi väga isikliku vastuvõtu osaliseks. Oleme ka kuulnud, et mõnele oli see elumuutev kogemus. Eluaseme kättesaadavuse teema kindlasti kõnetas rahvusvaheliselt inimesi ja eks kriipis paljudel hinge ka fakt, mis ilmnes meiegi paviljoni puhul, et tihti teenib kinnisvara rohkem kui inimene," sõnas kuraatortiimi liige ja arhitekt Aet Ader.

Maist novembrini elasid Veneetsia korteris kokku üheksa etendajat, kes kordamööda võõrustasid Eesti paviljoni külastajaid paigas, mis oli ühtaegu nii kodu kui lava. Neile oli Veneetsias elamine ka omamoodi residentuuri formaat, mis pakkus inspiratsiooni tulevasteks teosteks.

"Etendajad on öelnud, et külalised jagasid väga isiklikke kogemusi oma kodudest. Poole aasta jooksul kogunes külalisteraamatusse lehekülgede viisi sissekandeid ja seinad kattusid erinevate kodude kohta käiva statistikaga. Kuna kogemused olid väga erilised, siis mõtleme, mis formaadis oleks meil võimalik need kokku koguda. On lootust, et väljapanek areneb edasi uueks teoseks Eestis," lisas Ader.

"Kodupeatus" sündis koostöös Liisa Saaremäeli, Keithy Kuuspu (lavastajad), Jan Kausi (dramaturg), Kairi Mändla (stsenograaf) ja Markus Robamiga (helilooja). Eesti paviljoni etenduskunstnikute hulka kuulusid Arolin Raudva, Kirill Havanski, Anumai Raska, Külli Teetamm, Eline Selgis, Paula Veidenbauma ja Johhan Rosenberg. Üles astusid ka lavastajad Liisa Saaremäel ja Keithy Kuuspu.