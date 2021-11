Vaata enne tele-eetrit: "Ühe maja lugu" tutvub Pärnu terrasselamuga Kuldne Kodu

Tippajal töötas Pärnu KEK-is 2500 inimest, loomulikult oli vaja neil kodusid. "See oli üheks võimaluseks ka töötajaid kinni hoida, sest töötajaid liikusid sinna, kus on tööd, kuid kui sulle pakuti tasuta korterit, võib-olla ka tasuta autoostuluba ja hiljem ka suvila- või põllumajandusmaad, siis see oli motivatsiooniks, et mitte mõnda teise linna edasi liikuda," ütles Pärnu KEKi arendusjuht Marge Reinolt.

"Kui Pärnu KEK tahtis hakata ehitama oma töötajatele elamuid, siis taheti linnalt saada maad," selgitas Reinolt ja lisas, et kõigepealt linn pakkus Tallinna poole Pärnu linnapiiri taha, aga see ei sobinud. "Hiljem leiti võimalus Ehitajate tee äärde osta ära aiandite ala Pärnu Kalurilt ja hakata elamukvartalit arendama.

KEK-i juhtisid ambitsioonikad mehed Jaan Kabin ja Andres Ringo, kes korraldasid konkursi ja valisid välja noore arhitekti Toomas Reinu oma aja kohta ülimoodsa projekti. "Ma tahtsin teha lahenduse, kus suur idee oleks kogu aeg silme ees ja mida saaks järk-järgult ehitada, kasutades monoliitbetooni," selgitas arhitekt ja mainis, et ühel hetkel liitus temaga ka Ell Väärtnõu. "See territoorium läks tohutu suureks ja ma ei oleks seda üksi jõudnud teha."

Kogu kompleksi südameks oli Toomas Rein planeerinud kombineeritud terrasselamu. "See on sellise põhimõttega, et all on üksikud plokid, mis koosnevad viie- ja kuuetoalistest aatriumkorteritest, ülespoole minnes aga suurused vähenevad: kolme-, kahe- ja ühetoalised," selgitas ta ja lisas, et kõige olulisemad olid suured terrassid. "Terrassid on toredad, eriti suveperioodil."

Teine väga oluline asi oli sisetänav. "See oligi mõeldud selleks, et need elanikud pääseksid mööda seda sisetänavat nii ülejäänud elamuosadesse kui ka ühiskondlikku osasse just nii, et nad ei pruugiks välisõhuga kokku puutuda," mainis Rein ja lisas, et maja 740 meetrit pikk, mida keskelt lõikab ühiskondlik telg. "Sellel teljel asuvad 280-kohaline lasteaed ja lõpeb spordikompleksiga, see jäi kõik ehitamata, mis pidanuks koosnema suurest spordihallist, siseujulast ja lõppenuks kunstliku plaažiga."

"Ühe maja lugu" on eetris 13. novembril kell 20.00. Saatejuht on Owe Petersell.