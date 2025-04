Noore arhitekti preemia pälvis Pelgulinna ja Mustamäe riigigümnaasiumide looja Arhitekt Must

"Arhitekt Must on ulatusliku portfoolioga professionaalne arhitektuuribüroo. Lisaks avalike hoonete projekteerimisele on nad teinud uurimistööd ja mõtestanud arhitektuuri põhialuseid kogu oma praktika vältel. Nad saavad auhinna mitte ainult sellepärast, et nad on ehitanud, vaid ka seetõttu, et nad on loonud kvaliteetseid ruume. Büroo Arhitekt Must on saavutanud küpsuse," kommenteeris Noore arhitekti preemia žürii liige, arhitekt Jüri Soolep.

"Noored arhitektid pakuvad värsket lähenemist arhitekti tegevusele ja töötavad rahvusvahelisel tasemel," lisas žürii liige, Jaapani arhitekt ja kuraator Yuma Shukohara.

Riigikoolide, linnaväljakute ja puitarhitektuuri poolest tuntud ning Eesti üks edukamaid arhitektuurivõistlustel osalejaid Arhitekt Must asutati 2013. aastal. Arhitekt Must keskendub on avatud arhitektuurivõistlustel osalemisele ning kollektiiv on koostanud aja jooksul ligi 150 võistlustööd, saades mitmeid preemiaid. Bürood veavad Mari Rass, Ott Alver ja Alvin Järving.

Lisaks laureaadi väljakuulutamisele otsustas žürii tänavu märkida eraldi ka noore arhitekti preemiale kandideerinud kollektiivi, kuhu kuuluvad Merilin Kaup, Margus Tammik, Ulla Alla ja Mari Möldre. Mitterahalise tunnustusega julgustatakse noori arhitekte oma tegevust jätkama ning äramärkimine ei välista arhitektide nomineerimist NAPi preemiale järgnevatel aastatel.

2025. aasta noore arhitekti preemia žüriisse kuulusid Jaapani arhitekt ja kuraator Yuma Shinohara, 2023. aasta laureaatide esindaja arhitekt Mari Hunt, arhitekt Jüri Soolep, ettevõtja Toomas Vaher ning noore arhitekti preemia rahastaja Heldur Meerits.

Noore arhitekti preemia võitja valitakse kuni 40-aastaste Eestis elavate ja töötavate, arhitektide liitu või selle noortesektsiooni kuuluvate arhitektide või kollektiivide seast, kes on olnud arhitektuurivaldkonnas innovaatilised või kelle looming on aidanud kaasa Eesti arhitektuuri tutvustamisele maailmas.

Eesti Arhitektide Liit korraldab Noore arhitekti preemia konkurssi alates 2008. aastast. Viimastel aastatel on preemia pälvinud Sille Pihlak ja Siim Tuksam (2017), Laura Linsi ja Roland Reemaa (2019), Johan Tali (2021) ning arhitektuuribüroo b210 (2023).