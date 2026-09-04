Arhitekt Kahni 125. sünniaastapäeva tähistatakse Kuressaares näituse, filmipäevade ja seminariga

Louis Kahni Eesti Sihtasutuse eestvedamisel toimuva programmi keskmes on kahe 20. sajandi suurkuju – Louis I. Kahni ja Alvar Aalto – looming ning arutelu arhitektuuri, koha ja õnnetunde üle.

Mõlemal arhitektil on Eestiga isiklik side. Louis I. Kahn sündis Saaremaal ja veetis oma esimesed eluaastad Kuressaares. Alvar Aalto projekteeris Tartusse professor August Tammekannu eramu, mis on tema ainus Eestis valminud hoone ja esimene väljaspool Soomet valminud eramu.

10. septembrist 17. oktoobrini on Kuressaare Raegaleriis avatud näitus "Louis I. Kahni ja Alvar Aalto eramud. Paigad, mis teevad õnnelikuks". Näitusel kohtuvad kahe ligikaudu samal ajal elanud arhitekti ikoonilised eramud: Kahni Fisher House ning Aalto Villa Mairea.

Näitus koosneb rahvusvaheliselt tunnustatud fotograafide Don Freemani ja Richard Powersi fotoreportaažidest. Korraldajate sõnul on tegemist teadaolevalt esimese sedavõrd põhjaliku Alvar Aalto eramuarhitektuuri käsitlusega Eestis.

Villa Mairea Autor/allikas: Richard Powers

14.–27. septembrini toimuvad koostöös Thule Kinoga Kahni ja Aalto filmipäevad, mis toovad Eesti publikuni valiku arhitektide loomingust rääkivaid dokumentaalfilme.

Programmi kuuluvad Sundaram Tagore'i "Louis Kahn's Tiger City", mis jälgib Kahni monumentaalse Bangladeshi parlamendikompleksi sünnilugu, Michael Blackwoodi "Louis Kahn: Silence and Light", mis vaatleb lähemalt kuut arhitekti olulisemat hoonet ning Virpi Suutari filmi "Aalto", mis avab abikaasade Alvar ja Aino Aalto loomingulist ning isiklikku partnerlust, mille humanistlik visioon ulatus mööblidisainist suuremahuliste arhitektuuriprojektideni.

Kahn 125 sündmused tipnevad 18. septembril rahvusvahelise ingliskeelse arhitektuuriseminariga "Paigad, mis teevad õnnelikuks. Louis I. Kahn, Alvar Aalto ja koha tähendus". Seminaril arutletakse, kuidas sünnivad paigad, mis suudavad inimest toetada, kõnetada ja õnnelikuks teha, ning millist rolli mängivad selles ruum, valgus, materjalid, mälu ja kohatunnetus.

Kuressaarde tulevad mitmed Louis Kahni ja Alvar Aalto loomingu rahvusvaheliselt tunnustatud asjatundjad. Esinejate seas on Itaalia arhitektuuriajaloolane Marco Falsetti, Louis Kahni õpilased Alessandro Vassella ja Per Olaf Fjeld, Soome arhitekt ja arhitektuuriteemaliste raamatute autor Sirkkaliisa Jetsonen, Soome arhitekt ja arhitektuuripärandi ekspert, Alvar Aalto Fondi tegevjuht Tommi Lindh, Oslo Arhitektuuri- ja Disainikooli AHO dotsent, arhitekt Kathrine Næss ning Eesti folklorist ja kultuuriloolane Marju Kõivupuu.

Seminaril teeb ettekande ka Louis Kahni lapselaps, arhitekt, õppejõud ja arhitektuuribüroo Taller KEN kaasasutaja Gregory Kahn Melitonov. Päeva juhib ajakirjanik Neeme Raud.

Louis Isadore Kahn sündis 20. veebruaril 1901 Kuressaares ning elas Saaremaal oma elu esimesed viis aastat. Seejärel emigreerus perekond Ameerika Ühendriikidesse Philadelphiasse. Kahn külastas Eestit uuesti 1928. aastal oma Euroopa-reisi ajal ning viibis Kuressaares vanavanemate juures ligikaudu kuu.

Arhitekti, õppejõu ja filosoofina kujunes Kahn üheks 20. sajandi mõjukamaks arhitektiks. Tema erakordne valguse, materjali, massi ja struktuuri käsitlus muutis arusaama modernse arhitektuuri olemusest ning mõjutab arhitekte tänaseni. 2026. aastal möödub Louis I. Kahni sünnist 125 aastat.