CPPM Manifestal toob publiku ette EMTA etenduskunstnike magistritööd

CPPM (inglise keelest Contemporary Physical Performance Making) Manifestal on ellu kutsutud selleks, et Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kaasaegsete etenduskunstide magistrandid saaksid pärast kaheaastast intensiivset õppimist maailma tipptegijate käe all astuda rahvusvahelisele areenile ja tutvustada oma loomingut nii Eesti kui ka rahvusvahelisele publikule, kuraatoritele ja produtsentidele.

"CPPM Manifestal vältab kolm kuud – märtsi keskpaigast juuni keskpaigani. Lisaks 60 etendusele toimuvad erinevad töötoad, loengud, audiorännakud, etenduskunstide teemalised vestlused ja arutelud. Igale esietendusele järgneb vestlus töö autoriga, et paremini mõista lavastuse taga peituvaid protsesse, tagamaid ja inspiratsiooniallikaid. Kõik need üritused loovad tiheda ja põneva festivaliõhustiku, mis Eesti etenduskunstide maastikku oluliselt rikastab," avas EMTA kaasaegsete etenduskunstide juhtiv professor Jüri Nael festivali tausta.

Festivali programm on rahvusvaheline ja esitleb 14 noore etenduskunstniku loomingut, kes tulevad 11 riigist. Nende hulgas Austraaliast, Lõuna-Koreast, Ameerika Ühendriikidest ja Kreekast. Kõik projektid valmivad spetsiaalsest festivali jaoks, seega tuleb festivali raames esiettekandele 14 uuslavastust.

Lisaks EMTA-le toimuvad etendused ka JAIK-i, Von Krahli, Kanuti Gildi Saali, Viimsi Artiumi, Vene Teatri ja teistel lavadel. Lisaks on kavas seni avastamata mängupaigad – Ungru lossi varemed, Kiviõli tuhamäed, Pirita TOP bassein, Tallinna linnaruum ja erinevad pop-up galeriid.

Esimene CPPM Manifestal toimus 2021. aastal, mille raames nägid muuhulgas ilmavalgust Liisa Saaremäeli "Tiny Home Productions Presents: Suurem kui elu", mis pälvis 2022. aasta teatriauhinna etenduskunstide kategoorias ja Keithy Kuuspu "Läbi kukkumine", mille eest ta pälvis Kristallkingakese auhinna ja nominatsiooni parima tantsulavastuse kategoorias.

Festivali programmiga saab tutvuda CPPM Manifestali kodulehel.