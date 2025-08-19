X!

Tänavu toimub teist korda EMTA kaasaegsete etenduskunstide soolofestival

Teater
Oskar Moore proovis
Oskar Moore proovis Autor/allikas: Kalev Lilleorg
Teater

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kaasaegsete etenduskunstide rahvusvaheline magistriprogramm CPPM korraldab septembris Tallinnas teist korda soololavastuste festivali Läbu.

Festivalil etendub esmaettekandena 16 algupärast soololavastust, mille autoriteks on akadeemia üliõpilased, etenduskunstnikud 13 riigist: Zhenyan Ding (Hiina), Elar Vahter (Eesti), Leah Gayer (Saksamaa/Ühendkuningriigid), Edward Skaines (Austraalia), Maarja Tosin (Eesti), Jeson Joy (India), Clarisse Degeneffe (Belgia), Daniel Ortiz Amézquita (Colombia), Ana Trif (Rumeenia), Charis Tapin (Ühendkuningriigid), Avery Gerhardt (Ameerika Ühendriigid), Juuli Hyttinen (Soome), Dita Lūriņa (Läti), Anette Pärn (Eesti), Oskar Moore (Läti), Maria Papachristodoulou (Kreeka). 

"Need soololavastused ei ole aastaid tuuritavad lihvitud produktsioonid, vaid pakilised esimesed eksperimendid ja katsetused: toored, kompromissitud ja avastamisest tulvil. Need on küpsenud CPPMi õpingute esimesel semestril, spetsiaalselt selle festivali jaoks, inspireerituna kokkupuutest erinevate lavastajate, koreograafide ja etenduskunstnikega, kes sellel semestril CPPMi tudengitega kohtusid," selgitas EMTA kaasaegsete etenduskunstide juhtiv professor ja õppekava koordinaator Jüri Nael.  

Etendused toimuvad EMTA black box'is, Kanuti Gildi Saalis, Püha Vaimu Saalis ja erakorteris, festivali korraldab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia. Festivali produtsendid on Jüri Nael ja Annika Üprus.

EMTA kaasaegsete etenduskunstide soolofestival toimub 6. kuni 14. septembrini.

Toimetaja: Kaspar Viilup

Samal teemal

LAULU- JA TANTSUPIDU

HEADREAD VESTLUSED

kultuuri kodu

INTERVJUUSARI "ID"

Kultuurisuvi 2025

PRESIDENDI RAAMATUKLUBI

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

12:43

Göteborgis avatakse Eesti kunstniku Madlen Hirtentreu näitus

12:37

Tänavu toimub teist korda EMTA kaasaegsete etenduskunstide soolofestival

12:31

Balti filmipäevad toovad esmakordselt Eesti vaatajate ette kaks uut Läti filmi

12:05

Mullu Tuglase preemia võitnud Aliis Aalmann avaldas esimese novellikogu

18.08

"Pahalased 2" on kolmandat nädalavahetust järjest Eesti kinolevi tipus

18.08

Suri näitleja Terence Stamp

18.08

Animisti peakorraldaja Mari Kivi: 3D tegi animatsioonis oma ringi ära, nüüd on käsitöö tagasi

18.08

Tallinnas algab kuuajane lühietenduste festival

18.08

Uus draamasari avab Leonard Coheni erilise armastusloo

18.08

Arvustus. Duo Ruut on kui eesti pärimuskultuuri suursaadik vastuolulisel digiajastul

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

18.08

Suri näitleja Terence Stamp

18.08

Tallinnas algab kuuajane lühietenduste festival

16.08

Arvustus. Põhjanaabrite Flow Festival on endiselt kadestamist väärt

18.08

Minu elu muutnud raamat | Maarja Merivoo-Parro ja "Wikmani poisid"

18.08

Animisti peakorraldaja Mari Kivi: 3D tegi animatsioonis oma ringi ära, nüüd on käsitöö tagasi

16.08

Galerii: Pärnus Koidula pargis toimus viies kirjandusfestival

18.08

"Pahalased 2" on kolmandat nädalavahetust järjest Eesti kinolevi tipus

17.08

Vabaduse päevik #2: kõik on võimalik ja oodata tuleb ootamatut

14.08

Suri muusik Heigo Mirka

18.08

Arvustus. Duo Ruut on kui eesti pärimuskultuuri suursaadik vastuolulisel digiajastul

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo