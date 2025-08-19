Tänavu toimub teist korda EMTA kaasaegsete etenduskunstide soolofestival

Festivalil etendub esmaettekandena 16 algupärast soololavastust, mille autoriteks on akadeemia üliõpilased, etenduskunstnikud 13 riigist: Zhenyan Ding (Hiina), Elar Vahter (Eesti), Leah Gayer (Saksamaa/Ühendkuningriigid), Edward Skaines (Austraalia), Maarja Tosin (Eesti), Jeson Joy (India), Clarisse Degeneffe (Belgia), Daniel Ortiz Amézquita (Colombia), Ana Trif (Rumeenia), Charis Tapin (Ühendkuningriigid), Avery Gerhardt (Ameerika Ühendriigid), Juuli Hyttinen (Soome), Dita Lūriņa (Läti), Anette Pärn (Eesti), Oskar Moore (Läti), Maria Papachristodoulou (Kreeka).

"Need soololavastused ei ole aastaid tuuritavad lihvitud produktsioonid, vaid pakilised esimesed eksperimendid ja katsetused: toored, kompromissitud ja avastamisest tulvil. Need on küpsenud CPPMi õpingute esimesel semestril, spetsiaalselt selle festivali jaoks, inspireerituna kokkupuutest erinevate lavastajate, koreograafide ja etenduskunstnikega, kes sellel semestril CPPMi tudengitega kohtusid," selgitas EMTA kaasaegsete etenduskunstide juhtiv professor ja õppekava koordinaator Jüri Nael.

Etendused toimuvad EMTA black box'is, Kanuti Gildi Saalis, Püha Vaimu Saalis ja erakorteris, festivali korraldab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia. Festivali produtsendid on Jüri Nael ja Annika Üprus.

EMTA kaasaegsete etenduskunstide soolofestival toimub 6. kuni 14. septembrini.