ERM-is esietendus tantsulavastus nutust

Tantsukoreograaf ja lavastuse idee autor Kalli Pikas on sündinud esimesel aprillil. Rahvapärimus, et sel ajal ilmale tulnud lapsed on nutused, kuna jagavad sünnikuupäeva kuradiga, on temaga lapsepõlvest saati kaasas käinud.

"Ma ei ole nagu lubanud endal nutta või oli see justkui keelatud. Ma mäletan, et iga kord kui öeldi, et ära nuta, siis oli hästi keeruline seda lõpetada. Ühel hetkel, kui siis ma lubasin endal nutta, siis tegelikult ei tulnudki. See lubamine ja mittelubamine, ka teistel emotsioonidel, oli üks ajenditest, lisaks siis sabale ja sarvedele," selgitas Pikas.

Et nuttu ja erinevaid emotsioone avada ka heli perspektiivist, kutsus Kalli Pikas loomepartneriks heli- ja häälekunstniku Triinu Tauli. Lisaks nutu lubamisele või mittelubamisele ning nutu emotsionaalsele mõjule uurivad naised nutust lähtuvalt ka emotsionaalseid sidemeid eri põlvkondade vahel.

"Kuna see etendus on meile endale juba üsna teraapiline, siis need hetked, kus ikkagi saad selle tundega kontakti, on tegelikult üsna väsitavad. Eks ta tõi prooviperioodil endalegi mingeid hetki ja valusid ülesse. Ka keha peegeldas seda. Aga esietenduseks oleme jälle vormis," tõdes Tauli.

Tantsulavastus tuleb aprillis ettekandmisele veel kolmel korral KUMU-s ning ERM-is.