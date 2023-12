Noored koreograafid avavad tantsulavastusega pandeemiajärgset maailma

Uus lavastus kannab pealkirja "Maastik. Keha. Meeleseisund" ning see on autorite sõnul ruumilis-visuaalne luuleteos, mis lükkab ümber eelarvamuse, nagu ei piisaks tantsulavastuse loomiseks vaid kehast. Laval on viis erineva tausta ja kehamäluga etendajat.

Lavastaja ja etendaja Laura Kvelsteini sõnul sooviti pakkuda publikule meelelist ja kehalist kogemust. "Oleme algusest peale lähtunud sellest, et siin ruumis ei ole etenduse hetkel mitte meie viie, helilooja ja valguskunstniku kehad, vaid ka kõik need kehad, kes tulevad vaatama, on võrdselt olulised partnerid ja panustajad selles etendushetkes," ütles Kvelstein.

Ruta Ronja Pakalse sõnul oli mõte pandeemia järel maailma uuesti avada. "Pärast covidit elasid inimesed enda maailmas. Me proovime seda praegu avada. Me avame seda ruumi poeesia kaudu," selgitas Pakalne.