CPPM Manifestali suurim projekt uurib inimeste lavalist liikumist rühmana

Festivali etendused toimuvad kuni 17. juunini Kanuti Gildi SAALis, EMTA Blackboxis ja Manufaktuuri kvartali katlamajas, samuti voogedastusprogrammis. Oma töid esitlevad 13 noort autorit seitsmest riigist. Üks suuremaid projekte on Austraalia päritolu etenduskunstniku Marshall Stay lavastus "Ja taaskord me oleme üksi", mis uurib inimeste lavalist liikumist rühmana.

"See lavastus sündis minu isiklikust huvist töötada suure trupiga, paljude tantsijatega, sest varem ma olen töötanud vaid väiksemate rühmadega," rääkis Austraalia lavastaja-produtsent Marshall Stay. "Ja mind huvitab, kuidas koreograafia, liigutused ja dramaturgia muutub, kui laval on palju kehasid näiteks kolme keskse keha asemel. See on ühe keha detail, aga kui sul on 22 keha nagu meil, siis muutub detailiks kogu ruumis liikuv keha."

EMTA kaasaegsete etenduskunstide juhtiva professori Jüri Naela sõnul on lavastus julge amps. "Ma julgen öelda, et see on meie festivali kõige ambitsioonikam tükk," rääkis ta. "25 inimest laval tundub praegu väga värskendavana, aga tekitab ka tunde, et kas see on veel võimalik."