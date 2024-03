Kalju Komissarovi nimelised stipendiumid pälvisid Lysette Tint ja Lisette-Marie Viilup

Lysette Tint on kogu õpingute aja näidanud end nii eriala- kui ka akadeemilistes ainetes võimeka inimesena, kes pärast eesmärgi püstitamist liigub sihikindlalt maksimaalse tulemuse suunas. Ta ei otsi kiiremat ja mugavamat töö ärategemise võimalust, vaid süveneb põhjalikult käsiloleva tegevuse olemusse. Loovus ja töökus kombineerituna positiivse hoiaku ja oskusega rahulikult oma läbimõeldud seisukohta väljendada on hea pakett, millega astuda vastu õpingute lõpuspurdile Helsingi Ooperis.

Lisette-Marie Viilup lõpetab sellel aastal TÜ Viljandi kultuuriakadeemia tantsuõpetaja ja koreograafina ning jätkab Komissarovi stipendiumi toel enesetäiendust rahvusvahelises kontaktimprovisatsiooni laagris Long Lab Jam CI Camp Schönbergis Saksamaal. Viilupi enda sõnul on ta palju mõelnud, kuidas peale ülikooli jätkata suunal, mis lubab küsimist, kahtlemist, mitteteadmist ja veelkord küsimust. Ta lisab, et on suur julgus tunnistada endale, et sa ei tea tegelikult midagi, aga alles pärast seda on tõeline muutus üldse võimalik.

Prof Kalju Komissarovi nimeline stipendium on mõeldud erialaseks enesetäienduseks välismaal ning sellega soovitakse väärtustada Kalju Komissarovi pikaajalist viljakat tööd teatrihariduse vallas. See määratakse üliõpilasele, kes on õpingutes tervikuna olnud tulemuslikult loominguline, distsiplineeritud, eetilisi väärtusi silmaspidav ning oma erialal perspektiivikas. Stipendium algatati 2018. aastal Garmen Tabori, Tartu Ülikooli ja Eesti Teatriliidu ettepanekul ning Kultuurkapitali näitekunsti sihtkapitali toel. Traditsiooniliselt kingitakse stipendiaatidele Woochi käekellad.

Lisaks stipendiumide üleandmisele toimus 8. märtsil ka loeng-vestlus Kalju Komissarovist Luule Epneri ja Kaarel Targoga ning Sigrid Savi ja TÜ VKA III kursuse tantsutudengite lavastuse "Quote on quote ehk räägime sellest" esietendus.