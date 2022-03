Kalju Komissarovi stipendiumi pälvisid Maryn-Liis Rüütelmaa ja Liisbeth Kala

Kalju Komissarovi nimeline stipendium kogusummas 2000 eurot jagatakse stipendiaatide vahel võrdsetes osades. Maryn-Liis Rüütelmaa kasutab toetust enese täiendamiseks Berliini kaasaegse tantsu ja etenduskunsti festivali "b12" töötubades ning Liisbeth Kala plaanib stipendiumi toel osaleda Ostrenko vendade rahvusvahelises füüsilise teatri laboratooriumis ja etenduskunstide konverentsil Austrias.

Kultuuriakadeemia tantsuteooria õpetaja ja tantsukunsti õppekava programmijuhi Kai Valtna sõnul on Maryn-Liis Rüütelmaa Kalju Komissarovi nimelise stipendiumi väärikas laureaat. "Õppijana on Maryn-Liis intelligentne ja uudishimulik, inimesena sügav ja särav. Berliini kaasaegse tantsu ja etenduskunstide festival "b12", kuhu Maryn-Liis plaanib stipendiumiraha eest end täiendama minna, annab võimaluse edasi liikuda kehatunnetuslikes ja - väljenduslikes otsingutes, millele noor andekas koreograaf ja tantsuõpetaja pühendunud on."

Kultuuriakadeemia etenduskunstide õppekava näitlejatöö lektori Katariina Undi sõnul mõjuvad üle jõu käivad ülesanded Liisbeth Kalale pigem käivitavalt. "Tema standardid tõstavad lati kõrgele. Intelligentse ning mitmekülgselt andeka noore inimesena mõistab ta väga hästi vastutust nii oma õpingute, arengu kui ka ambitsioonide eest," ütles ta.

Stipendium on mõeldud erialaseks enesetäienduseks välismaal ning sellega soovitakse väärtustada Kalju Komissarovi pikaajalist viljakat tööd teatrihariduse vallas. Stipendium algatati 2018. aastal Garmen Tabori, Tartu Ülikooli ja Eesti teatriliidu ettepanekul ning Kultuurkapitali näitekunsti sihtkapitali toel.