Tantsulavastus "Roti rumba" kritiseerib vaatlemisühiskonda

Viljandi kultuuriakadeemia taustaga Liisbeth Horn, Kärt Koppel ja Anumai Raska on võtnud nõuks õppida elamist rottidelt kui nutikatelt karja- ja laboriloomadelt. Muuhulgas huvitab etendajaid, kuidas nautida elu kogukonnas, kus sind pidevalt piidleb kellegi valvas pilk.

"Nii nagu meie oleme inimestena sotsiaalsed kiskjad, on ka rotid, kes elavad karjas, oma kogukonna liikmed. Ja selleks, et kogukonnas elada, oled sa pidevalt vaatleva pilgu all," tutvustas autor ja etendaja Kärt Koppel.

"See vaatlev pilk on meid kandnud päris pikka aega selles protsessis ja see teine osa, rumba, on üks tore mõttekäik, millega oleme töötanud: mis hetkel saab võistlustantsust seltskonnatants ja vastupidi? Ta on selline mänguline atmosfäär ja siin see kari saab kokku," lisas Koppel.

"Roti Rumba" esietendus Kanuti Gildi SAALis 19. septembril. Järgnevad etendused 21., 23., 24., 26., 27. ja 30. septembril. 27. septembri etendusele järgneb kunstnikuvestlus, mida juhib Maret Tamme.