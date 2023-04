"Savvusanna sõsarad" võitis San Franciscos parima täispika dokfilmi auhinna

Režissöör Anna Hintsi sõnul võttis California publik filmi väga soojalt vastu. "Filmi olid tulnud vaatama ka paljud San Francisco Eesti Seltsi liikmed, kes publikule mõeldud tänulaulu meiega kaasa laulsid. Tähelepanuväärne oli see, et publiku seast kostus aplausi ka keset filmi nendes kohtades, kus räägiti naise õigusest oma keha üle otsustada. Hiljem publikuga suheldes toodi esile, et film avas alastust hoopis teisel moel kui tavapärane seksualiseeritud vaade alasti kehale ning teemad nagu naise õigus otsustada oma keha üle on väga aktuaalsed USA ühiskonnas."

Produtsent Marianne Ostrati sõnul kinnitab saadud auhind veelkord, et "Savvusanna sõsarate" teemad on universaalsed ja kõnetavad Ameerika publikut: "Žürii tõi esile, et film on intiimne nii teemade kui ka visuaalse keele poolest ja et "Savvusanna sõsarad" on justkui portaal, mis võimaldab vaatajal tunda nagu istuks ta Lõuna-Eestis saunas koos sõsaratega".

Californias viibiv Ostrat ütles, et Ameerika tuur jätkub. "Nädala lõpus linastub film veel teiselgi Põhja-California festivalil Alexander Valleys. San Franciscost suundume Annaga edasi Los Angelesse, et koos "Savvusanna sõsarate" USA levifirma Greenwich Entertainmentiga teha plaane aasta teises pooles algavaks kinoleviks Ameerikas," lisas Ostrat.

Esmaspäeval lõppenud San Francisco rahvusvaheline filmifestival toimus tänavu 66. korda. Tegemist on Ameerika vanima filmifestivaliga, kus juba asutamisaastal hakati välja andma Golden Gate Awards filmiauhindu, millega tänaseni premeeritakse silmapaistvamaid filme ja filmitegijaid.