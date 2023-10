"Savvusanna sõsarad" jõudis Briti sõltumatu kino auhindade eelvalikusse

BIFA parima rahvusvahelise filmi kategooria eelvalikusse jõudis 17 filmi kogu maailmast. Nimekirjast leiab lisaks Anna Hintsi "Savvusanna sõsaratele" filme sellistelt režissööridelt nagu Todd Haynes, Aki Kaurismäki, Hirokazu Kore-eda ja Jerzy Skolimowski, samuti selle aasta Cannes'i Kuldse Palmioksa laureaadi Justine Triet'i.

Nende 17 seast kuulutatakse viis nominenti 2. novembril, võitjad selguvad 3. detsembril toimuval BIFA 26. auhinnagalal.

Produtsent Marianne Ostrati sõnul on BIFA eelvalikusse pääsemine "Savvusanna sõsarate" auhinnahooaja alguses märgiline. ""Savvusanna sõsarate" senised olulised nominatsioonid ja eelvalikusse jõudmised on olnud mingil moel piiritletud, sest kas on tegemist ainult Euroopa filmidega, dokumentaalfilmide või debüütfilmide kategooriaga. BIFA puhul on tegemist esimese korraga kui "Savvusanna sõsarad" jõuab eelvalikusse konkurentsis selle aasta auhinnatuimate mängufilmirežissööridega kogu maailmast."

Ühendkuningriigis ja Iirimaal filmi levitava Conicu juhi Graham Fultoni sõnul on kinolevi esimene nädal toonud kinno 4200 vaatajat: "See on dokumentaalfilmi ja eriti võõrkeelse dokumentaalfilmi kohta suurepärane tulemus. Meil on hea meel ka "Savvusanna sõsarate" BIFA eelvalikusse pääsemise üle, kuid me pole sugugi üllatunud, sest see on just niisugune erakordne film, mida BIFA esile tõstab. Oleme uhked, et selle filmi UK publikuni tõime," lisab Fulton.