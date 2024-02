"Elu ja armastus" oli möödunud nädalavahetuse vaadatuim film kinolevis

Filmilevitaja Timo Diener lausus, et "Elu ja armastuse" avanädalavahetuse tulemus – 14 944 kinokülastajat – oli konkurentsitult käesoleva aasta parim, mis näitab, et rahvas armastab kodumaist filmi ja neile lähevad korda suurel ekraanil möllavad suured tunded. "Taas oli näha, et kinosaalid täitusid Haapsalust Rakvereni ja Raplast alla välja Viljandi ja Võruni, vahepealsetest kohtadest rääkimata. Julgen arvata, et see suure südamega tehtud linateos poeb vaatajate südameisse veel pika aja vältel," lausus Diener.

A. H. Tammsaare romaani ainetel valminud "Elu ja armastus" on režissöör Helen Takkini debüütmängufilm, kus astuvad peategelastena üles Karolin Jürise (Irma), Mait Malmsten (Rudolf), Loviise Kapper (Lonni) ja Ursel Tilk (Eedi). Filmi stsenaariumi autorid on Martin Algus ja Helen Takkin.

Lisaks "Elule ja armastusele" jõudsid kinolevi tabelisse eelmisel nädalal esilinastunud Bob Marley eluloodraama "Bob Marley: One Love" ning uued lastefilmid "Emma ja must jaaguar" ning "Väikesed superlennukid: Täiskiirusel". Esiseitsmes püsib juba üheksandat nädalat animaseiklus "Pardid!".