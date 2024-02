Kaspar Viilup: "Mo mamma" on leinadžäss

Mängufilm "Mo Mamma" on ainest saanud Eeva Mägi enda pereelust ja vanaema kaotusest. Näitleja Eva Kolditsa sõnul oli alguspunktiks kindel stsenaarium, kus ema ja tütar on äsja teada saanud, et neile kallis inimene ei tule enam koju tagasi või on kohe-kohe lahkumas.

"Nad on valmis kõik lahti tegema enda sees või nad isegi pole valmis, aga see tabab neid niimoodi, et kõik sahtlid hakkavad avanema ja sellepärast oli see kindel stsenaarium, et need sahtlid avanevad. Mil moel nad avanevad – seda me ei teadnud ja me usaldasime selles suhtes protsessi," selgitas Koldits.

Koldits lisas, et surm on oma tundmatuses ja ootamatuses inspireeriv. "Sa pead midagigi tegema, et sellest vaakumist välja tulla. Aga stsenaarium, et saad teada, et midagi lõplikku juhtub ja see, kuidas sa nüüd sellega toime hakkad tulema, oli Eeval pidepunktidena muidugi ka olemas. Stsenaarium oli tegelikult väga terviklik," sõnas Koldits.

Kultuuriajakirjaniku Kaspar Viilupi sõnul on filmi võtmesõnaks mäng, seda aga mitte toretsevas tähenduses, vaid sellega pigem rebitakse lahti haavu. "Ma ise nimetaksin seda filmi leinadžässiks või inimsuhete ja inimpsühholoogia džässiks. Kuidas üks sündmuse rebib lahti sellise pöörise, mis läheb ootamatus suunas, võtab kohati irratsionaalseid pöördeid, mis tunduvad täiesti jaburad, isegi napakad, kui neid loogiliselt lahti seletama hakata," sõnas Viilup, lisades, et tegu on psühholoogiliselt keerulise ja mitmetasandilise looga, kus Eeva Mägi on suutnud peenelt omavahel kokku segada dokumentaal- ja mängufilmi.