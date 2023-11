Eeva Mägi mängufilm "Mo Mamma" aitab mõista peresuhteid

Reedel algaval Pimedate Ööde Filmifestivalil teeb režissöör Eeva Mägi ajalugu. Ta on esimene eestlane, kes osaleb PÖFF-il kahe linateosega – üks neist on mängu- ja teine dokumentaalfilm.

Täispikk mängufilm "Mo Mamma" räägib leinast, mida Mägi tundis oma vanaema surma järel. Dokumentaalfilm "Kellele ma naeratan?" on aga 12-aastasest Oliverist, kel tuleb toime tulla vähihaige ema peatse lahkumisega.

"Keskendusime Oliverile. Tundus paeluv, kuidas 12-aastane poiss tuleb toime teadmisega, et ta ema lahkub ja kuidas ta ema teda selleks ette üritas valmistada," ütles Mägi "Aktuaalsele kaamerale".

"Huvitav oli jälgida, kui eluterved nad olid. See ei ole depressiivne film. On ka palju helgust. Suurem sõnum on see, et pärast surma elu jätkub ja lapsed tulevad sellega toime."

Mängufilm "Mo Mamma" jutustab Mägi enda läbikogetust. "Lugu sellest, kuidas elasin läbi oma vanaema kaotuse. Ma ei läinud seda teraapiana tegema, aga see osutus teraapiliseks. Film aitab mõista peresuhteid. Kuidas on lihtne emotsioone välja elada ja pärast mitte andestada. Kui tüli genereerida, siis tasub ka andestada," arvas Mägi.