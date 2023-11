Franz Malmsten: teatri- ja filmimaailm mõjuvad samavõrd ligitõmbavalt

"Selle filmi puhul on tegemist koolitööga, kolmanda aasta film, kus meile anti lähteülesandeks komöödia. Ja siis ma hakkasin kuidagi otsima enda jaoks seda žanrit ja õige pea tuli mulle meelde, et mu lemmikkirjanik läbi aegade on Daniil Harms, ja ma leidsin temalt ühe teksti, kus või on valuuta ja see haakus täpselt nende teemadega, mida ma tahan puudutada ja sealt see lugu hakkas kooruma," rääkis Malmsten.

Filmi tegemisel ei olnud Malmsteni jaoks esmatähtis mitte maailmalõputeema, vaid ikkagi inimese psühholoogia. "Mind huvitas, mis hakkab inimestega toimuma, kui on niisugune maailmalõpu olukord, kus viimane lehm sureb ära. Et mida inimene siis tegema hakkab – ja ta hakkabki seda võid taga ajama ja võib-olla tekivad maalalused baarid, kus inimesed mängivad või peale," arutles ta.

Filmis teevad kaasa Carmen Mikiver, Tõnu Oja, Tõnis Niinemets ja mitmed teised tuntud näitlejad. Tema sõnul on näitlejate filmi kaasamine üsna lihtne, kui lugu neid kõnetab. "Ma tahaks loota ja mulle tundub võtteplatsil olles, et nad tulevad ikka selle tõttu, et lugu tõesti kõnetab. Ja ma enamasti ütlen neile, et ole julge ütlema mulle, kui sulle see ei meeldi. Aga nii ei ole keegi öelnud. Võib-olla on nad siis põhjenduseks toonud selle, et aeg on kinni ja praegu ei saa ikka üldse," muheles Malmsten.

Näitlejakarjäärist režiiõpingute juurde suundumise otsus sündis Londonis õppides. "Mäletan, et see oli detsembrikuu, kui ma hakkasin neid mõtteid mõtlema. Enne seda detsembrikuud ma arvasin kogu aeg, et ma lähen 100 protsenti lavakasse. Aga olles seal Londonis filmistuudios, ma lihtsalt nii tohutult armusin sellesse maailma. Ja tegelikult ma proovisin mõlemasse kooli Eestis, aga katsete keskel ma kuidagi tajusin, et vist on nii, et üks tööriistakast, see filmi oma, on tühjem praegu ja mul oli tunne, et seal on kõvasti-kõvasti õppida," rääkis ta.

Nii teatri- kui filmimaailm on Malmsteni jaoks ühtviisi ligitõmbavad. Nii käib ta sageli teatris ja vaatab palju filme. "Suurim elamus viimasest ajast on olnud "Estonia" sari. On lahe tunnistada, et see on Eesti ja teiste riikide koostöös tehtud nii tugev asi," lisas ta.