Franz Malmsten toob publiku ette stand-up-lavastuse

"Mind on hoiatatud, et stand-up'i tegemine on raske. Täitsa võimalik, et lavakunsti üks raskemaid vorme. Samas jällegi tunnen, et see keerukus pigem tiivustab kui hirmutab mind. Me tahame tuua muutust ka publiku jaoks laiemalt. Seetõttu oleme kaasanud DJ Boipepperoni, kes mängib juba tund aega enne etendust muusikat. See on nagu narkoos enne operatsiooni, jube mõnusa tunde tekitab," sõnas Franz Malmsten.

Malmsteni ja Kermese koostöö valmib kaubamärgi Point all, projektiga on seotud ka Ott Tiidermann, Elen Lotman ja Mehis Pihla.

Esietendus 26. märtsil aadressil Rävala 8, kokku annab Malmsten 17 etendust.