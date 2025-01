Eesti visuaalefektide stuudio valiti maineka Hollywoodi auhinna nominendiks

Eesti visuaalefektide ettevõte FrostFX on nomineeritud 23. Visual Effects Society (VES) auhindadele väljapaistva komposiidi ja valgustuse eest ("Outstanding Compositing & Lighting in an Episode"). Nominatsioon tuli HBO hittsarja "The Penguin" episoodi "After Hours" eest, kus FrostFX meeskond lõi Gothami linna vihmased ja tormised stseenid.

VES auhinnad on visuaalefektide valdkonna kõige prestiižsem tunnustus, mida peetakse valdkonna Oscariteks. Varasemalt on neid auhindu võitnud sellised filmid nagu "Avatar", "Avengers: Endgame", "The Mandalorian" ja "Dune". Tänavuste nominentide seas on ka "Dune: Part Two" ja "Shōgun".

"The Penguin", mis on praegu IMDb keskkonnas hinnatud 8.6 punktiga, on üks 2024. aasta oodatumaid HBO sarju. FrostFX meeskond töötas sarja juures üle aasta, luues keerukaid visuaalefekte, mis andsid sarjale selle ainulaadse atmosfääri.

"See tunnustus näitab, et suudame Eestis pakkuda Hollywoodi kõrgeimatele standarditele vastavaid visuaalseid efektilahendusi ja oleme rahvusvahelise haardega," ütles FrostFX asutaja ja tegevjuht Marko Post. "Eriti uhke olen meie VFX supervisor'i Eugene Bondari üle, kelle loominguline visioon ja tehniline meisterlikkus aitasid luua Gothami linna ikoonilist atmosfääri."

FrostFX konkureerib kategoorias selliste suurproduktsioonidega nagu "Star Wars: Skeleton Crew", "Shōgun" ja "The Boys". Auhinnatseremoonia toimub 11. veebruaril 2025 Beverly Hiltoni hotellis Los Angeleses.