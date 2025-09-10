Eesti eriefektide stuudio FrostFX võitis Emmy auhinna HBO sarja "The Penguin" eest

"Kui mu isa üle 20 aasta tagasi küsis, mis ma elult ootan, siis ma ei osanud vastata," ütles FrostFX asutaja Marko Post. "Teadsin ainult, et tahan teha midagi, mis on minust suurem. Praegu ma saan temale mõtetes öelda, et me võitsime Emmy. See pole ainult meie võit, see on kõigi meie võit, kes usuvad, et väiksest kohast võib tulla suuri asju."

Projekt viis kokku kunstnikud üle maailma, FrostFX VFX supervisor'i Eugene Bondari ning seriaali VFX supervisor'i Johnny Han'i. Emmy võidu pälvis episood, mille loomisel osales mitu rahvusvahelist stuudiot.

"Emmy konkurents oli tihe, arvasime, et "Severance" võidab selle auhinna, sest nende efektid olid väga head ja neil oli väga tugev turundus taga, aga hea üllatus meile, "The Penguin" sai meile kõige tähtsama võidu," kinnitas Post.

Tegu on FrostFX'i esimese Emmy auhinnaga, aasta alguses võitis stuudio sama projekti eest ka Visual Effects Society (VES) preemia.