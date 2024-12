Selgusid Kuldgloobuste nominendid

Parim draamafilm

"Brutalist"

"Täiesti tundmatu"

"Konklaav"

"Düün: teine osa"

"Nickel Boys"

"5. september"

Parim komöödiafilm/muusikal

"Anora"

"Väljakutsujad"

"Emilia Pérez"

"Tõeline valu"

"Protseduur"

"Wicked"

Parim režissöör

Jacques Audiard ("Emilia Pérez")

Sean Baker ("Anora")

Edward Berger ("Konklaav")

Brady Corbet ("Brutalist")

Coralie Fargeat ("Protseduur")

Payal Kapadia ("Kõik, mis näib valgusena")

Parim stsenaarium

Jacques Audiard ("Emilia Pérez")

Sean Baker ("Anora")

Brady Corbet, Mona Fastvold ("Brutalist")

Jesse Eisenberg ("Tõeline valu")

Coralie Fargeat ("Protseduur")

Peter Straughan ("Konklaav")

Parim animafilm

"Vooluga kaasa"

"Pahupidi 2"

"Memoir of a Snail"

"Vaiana 2"

"Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl"

"Pöörane robot"

Filmikunstiline ja kassahiti saavutus

"Tulnukas: Romulus"

"Mardikamahl mardikamahl"

"Deadpool ja Wolverine"

"Gladiaator II"

"Pahupidi 2"

"Keeristormid"

"Wicked"

"Pöörane robot"

Parim mitte-ingliskeelne film

"Kõik, mis näib valgusena" (Prantsusmaa, India, USA)

"Emilia Pérez" (Prantsusmaa)

"Nõelaga tüdruk" (Poola, Rootsi, Taani)

"I'm Still Here" (Brasiilia)

"The Seed Of The Sacred Fig" (USA, Saksamaa)

"Vermiglio" (Itaalia)

Parim naispeaosa draamafilmis

Pamela Anderson ("The Last Showgirl")

Angelina Jolie ("Maria")

Nicole Kidman ("Kullake")

Tilda Swinton ("Kõrvaltuba")

Fernanda Torres ("Olen veel siin")

Kate Winslet ("Lee")

Parim meespeaosa draamafilmis

Adrien Brody ("Brutalist")

Timothée Chalamet ("Täiesti tundmatu")

Daniel Craig ("Queer")

Colman Domingo ("Sing Sing")

Ralph Fiennes ("Konklaav")

Sebastian Stan ("Mantlipärija")

Parim naispeaosa komöödiafilmis või muusikalis

Amy Adams ("Nightbitch")

Cynthia Erivo ("Wicked")

Karla Sofía Gascón ("Emilia Pérez")

Mikey Madison ("Anora")

Demi Moore ("Protseduur")

Zendaya ("Väljakutsujad")

Parim meespeaosa komöödiafilmis või muusikalis

Jesse Eisenberg ("Tõeline valu")

Hugh Grant ("Ketser")

Gabriel Labelle ("Saturday Night")

Jesse Plemons ("Lugusid headusest")

Glen Powell ("Hit Man")

Sebastian Stan ("A Different Man")

Parim naiskõrvalosa filmis

Selena Gomez ("Emilia Pérez")

Ariana Grande ("Wicked")

Felicity Jones ("Brutalist")

Margaret Qualley ("Protseduur")

Isabella Rossellini ("Konklaav")

Zoe Saldaña ("Emilia Pérez")

Parim meeskõrvalosa filmis

Yura Borisov ("Anora")

Kieran Culkin ("Tõeline valu")

Edward Norton ("Täiesti tundmatu")

Guy Pearce ("Brutalist")

Jeremy Strong ("Mantlipärija")

Denzel Washington ("Gladiaator II")

Parim draamasari

"The Day of the Jackal" (Peacock)

"The Diplomat" (Netflix)

"Mr. & Mrs. Smith" (Prime Video)

"Shogun" (FX/Hulu)

"Slow Horses" (Apple TV+)

"Squid Game" (Netflix)

Parim komöödisari või muusikal

"Abbott Elementary" (ABC)

"The Bear" (FX/Hulu)

"The Gentlemen" (Netflix)

"Hacks" (HBO/Max)

"Nobody Wants This" (Netflix)

"Only Murders in the Building" (Hulu)

Parim naispeaosa draamasarjas

Kathy Bates ("Matlock")

Emma D'arcy ("House of the Dragon")

Maya Erskine ("Mr. & Mrs. Smith")

Keira Knightley ("Black Doves")

Keri Russell ("The Diplomat")

Anna Sawai ("Shogun")

Parim meespeaosa draamasarjas

Donald Glover ("Mr. & Mrs. Smith")

Jake Gyllenhaal ("Presumed Innocent")

Gary Oldman ("Slow Horses")

Eddie Redmayne ("The Day of the Jackal")

Hiroyuki Sanada ("Shogun")

Billy Bob Thornton ("Landman")

Parim naispeaosa komöödiasarjas või muusikalis

Kristen Bell ("Nobody Wants This")

Quinta Brunson ("Abbott Elementary")

Ayo Edebiri ("The Bear")

Selena Gomez ("Only Murders in the Building")

Kathryn Hahn ("Agatha All Along")

Jean Smart ("Hacks")

Parim meespeaosa komöödiasarjas või muusikalis'

Adam Brody ("Nobody Wants This")

Ted Danson ("A Man on the Inside")

Steve Martin ("Only Murders in the Building")

Jason Segel ("Shrinking")

Martin Short ("Only Murders in the Building")

Jeremy Allen White ("The Bear")

Parim naiskõrvalosa telesarjas

Liza Colón-Zayas ("The Bear")

Hannah Einbinder ("Hacks")

Dakota Fanning ("Ripley")

Jessica Gunning ("Baby Reindeer")

Allison Janney ("The Diplomat")

Kali Reis ("True Detective: Night Country")

Parim naiskõrvalosa telesarjas

Tadanobu Asano ("Shogun")

Javier Bardem ("Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story")

Harrison Ford ("Shrinking")

Jack Lowden ("Slow Horses")

Diego Luna ("La Máquina")

Ebon Moss-Bachrach ("The Bear")

Parim püstijalakoomik televisioonis

Jamie Foxx ("Jamie Foxx: What Had Happened Was")

Nikki Glaser ("Nikki Glaser: Someday You'll Die")

Seth Meyers ("Seth Meyers: Dad Man Walking")

Adam Sandler ("Adam Sandler: Love You")

Ali Wong ("Ali Wong: Single Lady")

Ramy Youssef ("Ramy Youssef: More Feelings")

Parim lühisari, antoloogia või televisooni jaoks tehtud film

"Baby Reindeer" (Netflix)

"Disclaimer" (Apple TV+)

"Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story" (Netflix)

"The Penguin" (HBO/Max)

"Ripley" (Netflix)

"True Detective: Night Country" (HBO/Max)

Parim naispeaosa lühisarjas, antoloogias või televisiooni jaoks tehtud filmis

Cate Blanchett ("Disclaimer")

Jodie Foster ("True Detective: Night Country")

Cristin Milioti ("The Penguin")

Sofía Vergara ("Griselda")

Naomi Watts ("Feud: Capote Vs. The Swans")

Kate Winslet ("The Regime")

Parim meespeaosa lühisarjas, antoloogias või televisiooni jaoks tehtud filmis

Colin Farrell ("The Penguin")

Richard Gadd ("Baby Reindeer")

Kevin Kline ("Disclaimer")

Cooper Koch ("Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story")

Ewan McGregor ("A Gentleman in Moscow")

Andrew Scott ("Ripley")

Kuldgloobused jagatakse välja 5. jaanuaril.