Riina Viiding: mina olen sammunud suurte teatriprofessionaalide jälgedes

Riina Viiding tõi välja, et tema töötab Eesti Teatriliidus alates 1981. aastast. "Teatriliidu ja teatriühingu asutasid või taaslõid need inimesed, kes olid teatrierialal väga suured professionaalid ja asjatundjad," ütles ta ja lisas, et kui tema sinna tööle tuli, olid kõigi nende tööde jäljed tugevalt ette aetud. "Mina sammusin nende jälgede järel."

"Minul on au olnud töötada niisuguste inimestega nagu Tõnu Tepandi, Jaak Allik, Rein Oja, Ain Lutsepp ja praegu Gert Raudsep, need on kõik tugevad eriala inimesed, nad teavad, mis sellel erialal on tarvis, nad teavad, kuidas need eriala inimesed hakkama saavad," selgitas Viiding ja rõhutas, et seetõttu on teatriliidu mure, et nende inimesed saaksid ära elatud ja oma erialalist tööd nii viljeleda, nagu see neile südamelähedane on.