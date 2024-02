Priit Vaher: tore on, kui teised ütlevad, et sinu töö ka neile midagi pakub

Priit Vaheri käe all on valminud kümneid legendaarseid filme, nende hulgas näiteks "Ideaalmaastik", "Suvi", "Madude oru needus" ja "Arabella, mereröövli tütar". "Kui filmitööd enam ei olnud, on päris palju teinud eksliibriseid, küll sõpradele, küll tellimise peale, mille eest sai ka kopika raha," sõnas ta.

"Kokku on vist kolmekümne neid filme," meenutas Vaher ja lisas, et tema filmikarjäär sai alguse "Metskapteniga", kuhu otsiti kunstnik Jüri Arrakule assistenti. "Jüriga oli väga tore koos tööd teha, väga mõnus, väga meeldis see asi."

Väga oluline režissöör on tema jaoks Marek Piestrak, kellega koos ta tegi kolm filmi. "Üks oli "Madude oru needus", kus said üles löödud vineerist seinad ja kuhu panime penoplastist kõrgemad kohad, mina me söövitasime nitrolahustiga, millest tekkis täielik kivifaktuur ning kui see oli valmis lõpuks, siis kui sa sinna ruumi sisse astusid, siis sa uskusid, et oled koopias."

"Päris hea film oli "Ideaalmaastik", millega me olime esitatud ka riikliku preemia saamiseks, aga me jäime ilma," meenutas ta ja tõi välja, et seal oli asi sellest, et filmis oli üks kolhoosikoosoleku episood, kus on punane laudlina. "Tuleb rajoonikomitee sekretär, keda kehastas Kalju Komissarov, kes tõmbas selle laudlina maha ja ütles, et nüüd tööle, aitab sellest jamas, aga sellest piisas, kuna öeldi, et kuidas punast laudlina juleti maha tõmmata."

"Tore on ka, kui sul midagi hästi läheb ja teised ütlevad, et see ka neile midagi pakub, sest sa ei tee ainult iseenda jaoks, vaid teed laiemalt ringile, eesmärgiga, et sul midagi oleks kellelegi midagi öelda," rõhutas Priit Vaher.