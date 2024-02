Marika Lõoke: minu jaoks on kõige põhilisem see, et majad püsiksid ajas

Marika Lõoke ütles, et tema peab Jüri Okast enda õpetajaks. "Jüri kui kunstnik, kui ülimalt andekas inimene," lisas ta. Mõttekaaslus viis arhitektuuribüroo Okas ja Lõoke sünnini. Jüri Okas tõi välja, et esialgu tegelesid nad ajalehekioskite ja muude väiksemate asjadega. "Suurem objekt oli taasiseseisvunud Eestis Forekspank Narva maanteel."

"Delta Plaza on üks väga hea näide, mille kohta kirjutati, et see on mittemidagiütlev, aga see peabki olema, see on minimalism, seal ei peagi palju lobisema," rõhutas Okas ja lisas, et kui linnaruumi vaadata, siis võib võrrelda seda seltskonnaga, et silma võib paista kas lärmist üle karjudes või vait olles. "Me oleme siiamaani üritanud pigem vaikida."

Lõoke rõhutas, et tema jaoks on olnud kõige põhilisem see, et majad püsiksid ajas. "Et ei oleks ka aastate pärast neid piinlik vaadata," tõdes ta ja lisas, et loodetavasti linnaruumi hoitakse ja ei püüta seda üksteise võidu üle trumbata.