Mare Mikoff: minu puhul on tihtipeale öeldud, et ma teen koledaid asju

"Mina ise valin endale modellid, mul ei ole ühtegi pealesunnitud modelli, välja arvatud üks, mille surus mulle peale partei ja valitsus," selgitas Mikoff ja lisas, et talle öeldi nii, et kui ta ei tee seda portreed, siis talle enam raha ei maksta. "Aga valamine maksab ju kõvasti."

"Mul ei ole seda probleemi, elan natukene kehvemini, mõni asi, meestel on teine asi, nad peavad rikkad olema, aga ma pole kunagi olnud," nentis ta ja lisas, et talle on tähtis vabadus. "Võib-olla öeldakse, et tuuletallaja, aga ma pole tõesti rikas."

Mikoff rõhutas, et poliitilisi monumente naistele ei antud. "Naised tegid linnaskulptuure, aga mitte mingisugust poliitikat, ilmselt meid ei usaldatud," ütles ta ja lisas, et ilmselt oli see aga vedamine. "Praegu sureks piinlikkusest ära."

"Minu puhul on tihtipeale öeldud, et ma teen koledaid asju, aga mis siis," tõdes ta ja lisas, et meeldimine ei saa olla tegija probleem. "Peaasi endale meeldiks, aga kui endale ei meeldi, siis see on jama."

"Kui mulle ütleb Toomik, et talle meeldib, siis mul on hea meel, aga kui hakkab mõni kärssnina õiendama, siis ma ütlen talle "mine persse"," naeris Mare Mikoff ja rõhutas, et ta ei ülbitse samas. "Need on maitseerinevused."