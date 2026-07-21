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Galerii: Mare Mikoff ja Berit Talpsepp-Jaanisoo avasid Okase muuseumis ühisnäituse

Kunst
Mare Mikoffi ja Berit Talpsepp-Jaanisoo ühisnäituse „Keskustelu
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28 pilti
Kunst

Möödunud nädalavahetusel avasid skulptorid Mare Mikoff ja Berit Talpsepp-Jaanisoo Haapsalus Evald Okase muuseumis ühsnäituse "Keskustelu". Näituse kuraator on Peeter Talvistu.

Näitus on kahest erinevast põlvkonnast pärit skulptori dialoog, kus keskseks motiiviks on naisi kujutavate skulptuuride omavaheline vestlus. Mõlema autori looming on peaasjalikult figuurikeskne ning selles on tähtsal kohal nii kunstnikud ise kui nende lähedased, kas pereliikmed või kaasteelised. Füüsilise kujutamise kõrval jutustavad need teosed aga sageli ka elust kunstniku ja naisena.

"Näituse ettevalmistusprotsessi juures on olnud väga nauditav jälgida kunstnike omavahelist dialoogi. Kuigi esmapilgul ei pruugi nende loomingus olla väga palju sarnast või ühist peale rohke figuraalsuse, siis pikemalt jälgides ilmuvad selged seosed, mille hulka kuuluvad nii viited varasemale kunstiloole kui teatav äraspidine humoorikus. Pigem tekitabki Mare looming põneva küsimuse, mis kõik võib veel Beritit skulptuuris ees oodata," rääkis näituse kuraator Peeter Talvistu.

Mare Mikoff (s 1941 Tallinnas) on lõpetanud skulptorina Eesti Riikliku Kunstiinstituudi, kuid on õppinud ka ajalugu Tartu Riiklikus Ülikoolis. Ta on pikalt õpetanud Eesti Kunstiakadeemias ja olnud ka Tallinna linnakunstnik. Mikoffi skulptuure ja monumente on püstitatud erinevatesse linnadesse, nende hulka kuuluvad "Hämarik" Tallinnas, Paul Kerese mälestusmärk Pärnus ja "Maanaised" Tartus. Mikoff on muude tunnustuste hulgas saanud kahel korral Kristjan Raua preemia ning talle on määratud Valgetähe IV klassi teenetemärk.

Berit Talpsepp-Jaanisoo (s 1984 Tartus) on õppinud skulptuuri Tartu kõrgemas kunstikoolis ja Eesti Kunstiakadeemias ning saanud Glasgow School of Art magistrikraadi. Oma praktikas seostab ta erinevatel viisidel skulptuuri ja fotograafiat. Üle kümne aasta on ta õpetanud skulptuuri erinevates õppeasutustes, kaasa arvatud Kõrgem Kunstikool Pallas. Teiste seas on tema teose omandanud Kiasma Kunstimuuseum.

Näitus on avatud 25. oktoobrini.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

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